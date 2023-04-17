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金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

頭家門外（四）

黃錦樹

壯年時，一場昔日生意夥伴處心積慮的毒殺，讓他所有牙齒都掉落了，只剩下乾枯的牙床，只能吃軟不能吃硬。講話嚴重漏風，噝噝噝、呼呼呼，要很認真才聽得出他是用什麼語言說話。但那讓他更顯得滿臉殺氣，皺縮的嘴顯得更為意志堅定。

曾經有人企圖溺殺他，明明把他打暈綁了石塊丟進海裡，四天後他竟然全身腫脹浮起來，爬上岸。之後，不過是有一陣子看起來比較水腫，還一直流鼻水而已。蛻掉兩層厚厚的老皮後，休養幾個月，新皮長出來，也就好多了。但落下了掉皮的後遺症，和他一起吃飯，很少能避免吃下他飛散如麥片的皮屑的。

因此江湖上一直有人懷疑，頭家應是受高人指點而精通「神打」。面對不同的災厄，可請不同的神上身，代為挨打（你們知道什麼神最耐打嗎？）。

成熟期頭家的產業遍及所有能賺錢的領域，採礦、橡膠、貿易、運輸、養殖、蓋房子──當然包括錢本身，錢莊、銀行，但他最大的喜好可能還是土地。在那個年代，土地（許許多多的原始林）多捏在政府（不論是殖民政府，還是民族國家政府）手上，都得靠關係，也就是給掌權的官員大筆現金；或客製化地投其所好：美女、珠寶、骨董、名車，甚至房子……原始林砍伐了，那些巨大的樹桐可以賣錢，土地清乾淨（經常是放火燒芭）後，大面積地種植樹膠或油棕，那就可以持續多年的收益。靠近市鎮的土地，變更為建地後，蓋了房子出售，利潤更是驚人。建國以後，很多土豪就是那樣暴發的。（四）

利潤

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