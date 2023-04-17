陽過三次的米婭（上）

王幼嘉／圖

三十五歲的米婭陽過三次。她在感染了三次新冠之後，沒有徬徨，做出驚天動地的決定：辭掉工作、賣掉房子，從邁阿密搬到瑞典 。這個決定把周圍的親友都嚇了一跳，認同了一種說法：新冠病毒攻擊人體，會讓大腦及中樞神經受損，導致患者神智不清，做出錯誤判斷。

米婭在疫苗上市前，就已經陽過兩次。她生性活潑，疫情當頭依然外出派對。邁阿密溫暖如春，一年四季都有花果飄香，室外夜夜歡歌。病毒來了又如何，讓它跟我們一起載歌載舞──這是米婭的態度。

米婭賣房去瑞典，失去理智，除了病毒引發，還有愛情的荷爾蒙。先從米婭二十五歲那年說起，她嫁給一個大學教授，丈夫溫和文雅、女兒活潑可愛，但她受不了日復一日的家庭生活，一有空閒，就跟朋友泡酒吧。喝多了，又唱又跳，在醉醺醺的氛圍中，跟人有了一夜情。她覺得很冤枉，因為對方長什麼樣都不知道，但是男人的內褲不知怎麼，穿在了她的身上。她醉意朦朧躺在自家沙發上，在丈夫的雷霆怒喝聲中，依然分不清東西南北。

還能怎樣？只有離婚吧！丈夫帶走了女兒。他有詳細的證據，證明她不是個好母親。米婭的表姊沙娜心慈念善，不忍看一家子妻離子散，孩子沒有完整的家，幾次請求米婭丈夫看在女兒面上，讓米婭回家。米婭倒是無所謂，說：隨他去吧，愛怎樣就怎樣。我經濟獨立，不靠任何人，我喜歡自由的人生。

米婭是個超級混血兒，嫵媚迷人的大眼、精緻玲瓏的小臉，一頭可愛的紅色波浪鬈髮。米婭父親是中美混血，父親的母親是廣東移民，她父親小時候能說粵語，長大後就丟了。米婭母親雖然是美國白人，但血液裡也混了好幾個國家。

米婭從醫學 院畢業，一直在邁阿密的公立醫院當婦科醫生。她醫學院的同學大都獨立開業，擁有自己的診所。她丈夫曾對沙娜說過，她那個水平，也只有留在公立醫院混。米婭如果自己開業，不把人醫死，也會把人弄成終身殘疾。

對於米婭，公立醫院就公立醫院，錢不多，工作相對輕鬆。米婭工作的這家公立醫院，是聯邦政府投資所建，服務對象是貧困階層，沒有任何收入的階層。米婭曾跟沙娜表姊抱怨過：我上班就是跟五顏六色的社會垃圾打交道。

那天米婭的病人是個拉裔女子，跟父母偷渡過來，現已拿到了難民資格。可惜啊，二十二歲，本是花一樣的年齡，卻是十個孩子的母親。米婭耐心勸她：你要愛惜自己的身體，如果選擇避孕，我可以告訴你這方面的知識。你還這麼年輕，有美好的前途，不應該被這麼多孩子拖累。女孩愛理不理地瞪了米婭一眼，鼻子哼了一聲，只顧低頭聽手機裡的音樂。

米婭在電話裡跟沙娜發牢騷：常常面對各種怪人，詭異的經歷超出你的想像。昨天遇見一個十五歲的女孩，因為恨自己母親，勾引繼父懷了孕，被祖母拉到醫院做引產。居然不讓醫生碰她，大罵醫生是群殺人犯，要謀殺她的孩子……天天都攤上這樣的事，我再也待不下去了，遲早要得精神病，有機會我一定要逃跑！

沙娜倒是沒有那麼多煩惱，她在一家公立中學教自然科學。她勸米婭：感恩上帝吧，如果不是這個階層的人，我們還沒有工作。我好幾個同學都失業了，但是我工作的學校因為有80%的貧困學生，政府每年都給穩定的撥款。

米婭上班鬱悶，下班便去海邊的酒吧放鬆。那年中秋，她的感情迎來了拐點。黃昏的大海，美得有幾分虛幻，恍若一場夢，夢裡輾轉著神奇的神話。黑夜來臨了，清甜的花香在夜色裡瀰漫，月光下的椰子樹搖曳出一片浪漫，最浪漫的人在這個夜晚同米婭相遇了。那是一個金髮碧眼的青年，他叫奧列，來自瑞典，能說一口流利的英語，跟美國人一樣的英語。米婭後來才知道，北歐的英文普及率很高，小孩子在幼兒園就開始學英文。

奧列對她笑道：你長了一對中國人的眼睛。她說：你還真猜對了，我的祖母就是中國人，我的祖父是義大利 人，他們是在巴黎相識，結婚後便在邁阿密生活。

米婭身上的血統錯綜複雜，除了中國和義大利，還混合了希臘、印度、阿根廷、英格蘭等元素。如果仔細觀察，她擁有接近東方古典美人的杏仁眼，那只是外形，眼睛的顏色倒是半灰半藍。

瑞典屬於北歐，北歐是金髮碧眼的發源地。米婭沒想到，奧列的祖先也來自中國，他身上也有中國的血統。他沒有開玩笑，一本正經拿出手機，拉出一張中國地圖，他指著廣東台山的位置說：就是這裡，我先祖的家。他當年坐船漂到了拉美，在種植園裡當苦力，收割甘蔗、種植橡膠，後來還去挖過巴拿馬運河。再後來，他娶了一個來自愛爾蘭的姑娘，他們的孩子長大後去了瑞典……

米婭問他：都過去了一百多年，你怎麼知道廣東就是你先祖的地方？

奧列說，他有個叔叔是大學歷史教授，業餘時間寫了一本家族史的書。家族這棵大樹上，有許多紛繁燦爛的枝條。他覺得這根「中國枝」特別有意思，按照書上提供的線索，他去年夏天還去了一趟廣東台山。（上）