父母頓時大驚，詢問女兒是否有人威脅，童欣急忙搖頭否認。父母驚魂未定，囑咐女兒不要瞎想，這十萬塊錢合理合法，並非是什麼不義之財。童欣心中不斷搖頭，她深受小說 中浪漫主義思想的影響，認為只有對敵人的寬恕，才能真正體現出人類的正義和偉大。如果從壞人那裡搶掠錢財，那好人和壞人還有什麼分別，豈不是好人也變成了壞人？

童欣把飯卡借給男生，方便他隨時回學校吃飯。男生經過這些打擊，人沉默寡言了許多，也變得知進退、懂分寸。這是童欣喜歡的交往模式，兩人關係比以前還要融洽幾分。

一天男生找到童欣，吞吞吐吐地想和她借錢。童欣想都沒想，就給了他兩萬塊錢。男生感激地掉下淚來，蹲在地上哭得嗚嗚咽咽。看到男生愧疚的眼淚，童欣感到這才是「正義的寬恕」，心中鬱鬱千千結的疙瘩終於解開，渾身輕鬆暢快得要命。

童欣嘴角微笑著搖頭說：「對不起，只盼你以後不要怨我就好！」

男生擦乾眼淚詫異說：「為什麼要和我說對不起？這件事從頭到尾，都是我對不起你。」

童欣一時語塞，是啊，這件事自始至終自己何錯之有，為什麼要一再說「對不起」呢？但是看到男生這麼倒楣，她就會自然而然認為對這件事有了責任。難道自己真是個不辨是非的濫好人？

男生給童欣寫下詳細的宿舍地址，保證到期後一定還錢。之後男生突然消失了，再也沒有到學院吃飯。一天童欣閒來無事，鬼使神差般去尋找男生宿舍。工地面積龐大，堆滿了雜物，道路像迷宮一般曲折難行。（六）