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巧佳的麻煩事（三○）

鶴望藍

海倫還不嫌事多，巧佳卻暗暗叫苦，有完沒完？把人叫過來，我還不是要陪著，這房子還不是你的呢！巧佳才沒有興趣了解她之後要怎麼裝修、有多少個裝修方案，光是應付海倫一個，就已經夠頭疼啦。

還好，海倫臨時打電話，也沒有人被她忽悠過來。

報告出來了，檢查員就地給海倫講解報告的內容。提到冰箱不製冰，海倫望向巧佳，好像抓住了人家什麼把柄，要她去問問屋主。又是冰箱不製冰？巧佳不信邪，逕直走去冰箱查看。一打開門，門邊赫然貼著一個指示牌，圖文並茂。上面清楚指示，取出冰盒就是製冰機的開關。開關現在是關閉狀態，當然沒有冰啦。

這回檢查員是啪啪打臉，要當場修改報告。也不知道他是怎麼混的？海倫竟然相信他，一次又一次請他來忽悠自己。

送走兩人，巧佳查看全屋，關好燈、關好門窗。這是間精品房，一屋的復古家具和飾品襯托出別致的品味。可惜啦，它的新主人並不懂得，也不會欣賞！她看重的只是它不菲的價值。

第二天房子過戶，都在產權公司操作，巧佳要做的就是取鑰匙。巧佳跟海倫解釋過，要等過戶完成，她會把鑰匙交給她。在這之前，房子還不在海倫夫婦名下，當然不能擁有鑰匙。

不過海倫並不聽巧佳的解釋，還三番幾次表示，她要跟巧佳來新房子這裡取鑰匙。意思很明白，就是要登堂入室。說不定到時看見鑰匙在巧佳手裡，即使還沒過戶，都要求巧佳把鑰匙給她啦。她的理由是：「我去多少次看房子都不嫌多。」

你海倫不嫌多，可是巧佳嫌你煩呀！房子眼看就是你的，等幾個小時也不肯。（三○）

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延伸閱讀

巧佳的麻煩事（二一）

巧佳的麻煩事（二一）
巧佳的麻煩事（二○）

巧佳的麻煩事（二○）
巧佳的麻煩事（一九）

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巧佳的麻煩事（一八）

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