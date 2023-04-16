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鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

化療癒情傷（全文完）

子筑

我們坐了半天，佩姬起身去上洗手間，她今天穿了件橘紅色的絲質半長袖套衫配白色八分褲。她身材高䠷，穿什麼都好看，從背後望去，猶如二十幾歲的年輕女子。

我望著她的背影，不由長嘆一聲，她的美貌，竟為她的婚姻與感情帶來折磨，都是美麗種下的禍根！我既然與她有前緣，理當給她做依靠。

我心想，那位耿總如今活過一甲子，家有妻女，何苦還要在台灣、美國腳踏兩條船。台灣女人跟他的因緣，我沒興趣過問。他這樣折磨佩姬，又是何苦？如果佩姬知道了他的真面目，由愛轉恨，兩人還要糾纏到幾時。我衷心希望佩姬能逃出情網，也希望耿總見好就收。什麼來世姻緣，如果這些女人真信了他，三個女子都在黃泉路上相候，看他要如何善了。

如今佩姬治療完成，母親回到洛杉磯弟弟家照顧孫子。先生還是會出差，又給了耿總可趁之機。夜路走多了，遲早要遇上鬼，我一定要幫助佩姬全身而退。

佩姬說，當初他一直誇讚她的胸部很美，如今她切除了一邊的乳房，這段情也該跟著滅了。真能這樣，也算佩姬因禍得福。

我問她：能下得了決心跟他分手嗎？佩姬篤定地點點頭。我拿過佩姬的手機，看到他送的簡訊，幫佩姬回道：「相見爭如不見，你我緣盡於此，但願相忘於江湖。」然後將他的電話先阻斷再刪除，這樣他永遠打不進來了。

謝天謝地，佩姬記不得他的電話。當然這年頭都是指望手機幫忙留住記憶，還有誰去記電話號碼呢？（全文完）

手機 洛杉磯

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