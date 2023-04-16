九子／圖

為防盜墓（盜墓界常識：有錢佬不可能不帶些黃金珠寶下地獄），三重門、三重機關是免不了的；千斤閘、強弩、流沙，毒氣（也許還有詛咒）。棺木也早就請專人打造，挖空了一截活了數百年的紫檀樹桐，每年上生漆保養；還有由北方城門改造的外棺槨，那更為厚重古樸。

墓誌銘是請唐山某師範學院的古文名家寫的，極盡阿諛之能事，只差沒說他媽受孕時夢到和龍交配，或踩了熊的腳印。碑石是福州產的青石，書丹、鐫刻也委由當地名家，字體端莊厚重。這一切，在頭家過世前十年就準備好了（「九十以後不值一書」），一直由他收藏在自家的博物館 裡。

關於頭家身體的傳聞（從遺容來看，犄角應該可以證實沒有，只是額頭看起來比較大，又有點兒凹凸不平而已），難保沒有好事者會去挖墳盜墓，甚至收藏他遺骨的特定部分。因此墳山周遭圍了兩層五米高的通電鐵絲網，還請了一戶窮困的印度 人全職守墓，簡陋的小房子就蓋在墓園入口。那裡有一小塊土地可以讓他們種些菜、養幾隻雞。有一條小水溝沿著土地的邊界，溝裡的水長年清澈、流動、滿溢，有許多小魚歡快地相互追逐著。

富豪們起家的故事大致分兩種，一種是有所繼承的，父親一代（甚至幾代）做下來，好一點的甚至可說是富二代，只是繼承家業後發揚光大，大大擴展了規模；另一種是白手起家，從店員、學徒做起。因更具傳奇性，後者往往更容易贏得尊敬，因此常有頭家宣稱自己是白手起家的，是從派報、賣米、捧麵小弟做起（沒錯，頭家九成九都是男的），即便其實是娶了有錢的表妹、表姊，甚至表姨、表姑、表嫂之類有錢人家的女兒，藉岳父的資產起家，也都會強調是「白手起家」。

根據各種正式、非正式的文件記載，頭家的發跡史也是那樣的典型敘事。

因家貧，他少年時從唐山下南洋，在親戚的雜貨店當學徒，負責揀貨、送貨。因機伶勤快，常不待老闆開口即完成他想交代的事；對客人的態度親切，有能力讓客人買下不需要的東西，很獲老闆和老闆娘賞識。腦子好，很快就掌握了做買賣經常會用到的幾種南方方言、簡易的馬來語。為了跟紅毛溝通，老闆難得恩准他周末晚上到會館夜校，去學兩個小時的ABC和方塊字，他很快即掌握了幾種語言（簡易的讀說聽寫），會看報、能記帳，心算非常快速準確。因此兒子早逝的老闆決定把獨生女許配給他，連同積攢下來的土地和房屋。

還沒發跡的頭家知道，要發達非得和紅毛打好關係。那年頭最有希望的產業無非是錫礦、鴉片和種植園。他的機伶、紅毛話、識字和喜愛社交的天性，很快讓他得償所願，和很多頭家一樣，藉由白銀似的錫，或黑金般的鴉片，種植園（橡膠、椰子），不出幾年，他就已是青年「頭家」了。然後是錢滾錢，愈來愈滿大。

有一定的積累之後，就開始經常上報，捐款，任各會館、華校董事，蓋大房子、買進口大車，納妾、玩女人、不斷生小孩，收藏奇物，幹一些不一定見得人的事。有權力慾的，甚至會加入政黨，參與議員選舉，順利的話，當議員、當部長，被封爵。

當然，為了長期的利益，頭家得向拉惹、紅毛鬼子總督定期捐輸納貢。每當有華民叛亂，或疑似的風聲，紅毛會反過來向他求助。有時會被出賣，甚至被暗殺。未經證實的消息說，他甚至被殺死了幾次，但以無人知曉的、不可思議的方式一再地復活了。能確定的是，幾次被暗殺後，就沒人見過他了。可能受了致命的重傷。癱瘓，或成了全身插滿維生管子的植物人、活死人的傳聞，當然沒少過。告不怕的小報時不時會披露一些「獨家消息」。

和那些把大英帝國當祖家的峇峇頭家全然不同，即便老中國被歐美日瓜分了，峇峇頭家可能也沒什麼感覺。做為新客頭家，可能因被一些紅毛高官認為過於關切中國，會影響英國 的利益，而幾乎被槍殺──雖然幸運的只被轟掉一只耳朵，另一顆子彈卡在腦殼骨裡，從而改變了頭家頭骨的外觀。狡猾的紅毛鬼精巧地安排得像是場江湖仇殺。

一個更誇張的版本說，因為被懷疑是南洋黑社會的「總召」，頭家曾經被以反黑嗜殺著名的英國佬約翰「砲決」──英殖民軍官在印度常用這種方式來處置反叛的印度人，即把犯人綑綁在固定的地方，用大砲去轟他。很多被處決者都被轟得支離破碎，血肉散落一地；頭顱如果還完整，會被轟得飛向高處，再像椰子那樣重重墜落下來。但頭家竟然什麼事都沒有（砲沒打中？），只有皮膚變黑而已（像印度人？）。再如他早年的家（木板樓房）曾經在一場土著暴動中被縱火，妻小都被大面積燒傷。但頭家雖然衣服都被燒成了灰燼，皮膚卻無傷，只是身上的毛髮被燒個精光而已；尤其是頭髮、鬍子、眉毛和睫毛，此後再也沒長回來，讓頭家的相貌予人一種不真實的感覺。只有攝影師注意到，他的影子也變淡、變薄了。（三）