她慢慢從恐懼中走出來。終於有一天，薛文婧老師在辦公室說了個無關緊要的笑話，童欣也跟著笑了起來。笑容淺淡，就好像春天裡溪水的漣漪般轉瞬即逝，但這畢竟是一個很好的開端。所有人都鬆了口氣，和她說話不再那麼小心翼翼。

童欣慢慢聽說，出事後老賈替她打抱不平，曾帶人趕到男生家中，發現他們家簡直可以用「家徒四壁」來形容，骯髒混亂的一間屋子裡，連件像樣的家具都沒有。

童欣還聽說，男生被學校開除後，沒文憑、沒路子，找不到工作，只好陪人打黑拳傷了身體，如今無奈在工地當保安。童欣心下惻然，想到那十萬塊錢的賠償金，隱隱覺得有些不忍。

一天童欣上完課去食堂吃飯，無意中看到這個男生也在食堂，頓時五雷轟頂一般，渾身顫抖不已。男生並沒有看到她，狼吞虎嚥地吞食一盤肉菜。童欣看他吃得異常狼狽，恐懼之心漸去，憐憫之心又起。之後多次在食堂相遇，兩人終於見面。男生只是淡淡打個招呼叫「老師」，全然沒有了往日的嘻皮笑臉和漫不經心。

幾個月下來，童欣感到他像是脫胎換骨了似的，怨恨和恐懼也少了許多，隨口問他在哪裡工作。

男生苦笑著說，哪兒有什麼工作，就是在學校附近的工地看門護院，混口飯吃。因為包工頭不再負責保安們的食宿，他只好回學校食堂蹭飯。最後男生感慨說，到了社會上，才知道學校的好。挨著學校近一些，就好像自己還沒有被開除一樣。

這句話讓童欣幾乎掉下淚來。默默無語回到家中，童欣和父母商量，能不能把十萬塊錢的賠償金還給男生。（五）