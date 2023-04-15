巧佳的麻煩事（二九）

屋主還把許多沒在清單上的私人擺設留下，如檯燈呀、掛鐘呀、象棋遊戲等等。海倫的小肚雞腸與賣家的慷慨相贈，簡直天差地別。海倫應該自慚形愧才對！不過海倫才不會這麼想呢！她認為一切都是應該的，不會感激，也不會慚愧。

檢查員到了，還是上次小公寓的那位，海倫當面讚他是全城最好的檢查員。居然還用他，巧佳很不以為然。上次熱水器沒開，他都不知道，犯這樣的錯誤，怎麼對得起他的執照啊？誤人誤己。

巧佳在門口就告訴他，房子明天就過戶，暗示他別誇大其詞，把小事變大事，給她添麻煩。

這時，海倫從屋裡跑出來，說：「怎麼洗衣房有水聲？很大，聽上去漏得很厲害。」然後還不忘轉頭用中文跟巧佳說：「怪不得我一說不查房子，他們就趕緊答應了。」

你不這樣，人家會以如此低價賣給你嗎？都是你情我願的事情，老覺得自己虧了。巧佳不認為這房子會有多大問題，問題是海倫愛大驚小怪。果然，檢查員回來說，是牆後面有一個軟水器，那流水聲是軟水器的水在循環。巧佳冷眼旁觀，看看海倫還要這樣一驚一乍到什麼時候。

巧佳坐在屋裡的大沙發上，等待檢查報告出來。海倫忙前忙後，跟著檢查員。檢查員沒空理她的時候，她就走過來巧佳面前，暢談搬進來後開派對的各種細節。忽然又想起廚房要改裝，「我打算把這個房間改成廚房。」

「工程不小？你諮詢過裝修公司了嗎？」巧佳無心她以後的裝修工程，隨口附和道。

「還沒有呢。我現在打電話叫人過來看。」（二九）