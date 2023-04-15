胡說八道，哪有去了十幾天，還在調時差的！前些時隔離無聊找她聊天，就沒有時差問題嗎？

佩姬知道，他出關後，一定會忙於應酬，根本沒空跟她通話，便回信祝他台灣之行愉快。佩姬現在不像以前那麼在乎他，以前他莫名其妙地翻臉絕情時，佩姬總是委曲求全，希望他回心轉意。這次他不接她的Line電話，佩姬不但沒有往日那樣傷心落淚，朝思暮想盼他回音，反而覺得輕鬆解脫。但想到他又說這種不合邏輯的謊話，把她當傻瓜，不由氣上心頭。一氣之下，刪除了他的Line，從此他在台灣再無法與她聯絡。

我心裡也明白，那渣男回到台灣，當然要應付另一位情人。那位會計小姐未婚，他不敢得罪，也不會像對佩姬這樣，呼之則來，揮之則去。佩姬再美麗，終究是望六之年，又是已婚婦人，他當然不是那麼在乎。我不忍佩姬受傷，還是忍住了沒有拆穿姓耿的西洋鏡。

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我的治療完全結束了，以後只要半年看一次醫生追蹤即可，不必再常跑醫院。

身上不再掛著注射埠，感覺輕鬆多了。大病初癒，感悟人生無常，真該活在當下。佩姬為情所困十年，真為她感到不值得。

一晃到了七月初，佩姬也做完標靶，拆除了注射埠。她睡了幾天，傷口不痛了，約我喝咖啡 。她告訴我，耿總從台灣回來了，居然傳手機 簡訊給她，想約她見面。

他應該知道，佩姬刪除了他的Line，已有與他分手的決心，為何又來糾纏她？何況他們也快兩年不見了，這渣男怎麼陰魂不散？佩姬受的折磨也夠了，如今無論如何要下定決心，永遠離開他。（一四）