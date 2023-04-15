九子／圖

因此頭家「壽終正寢」的訊息一經媒體公開發布，震驚各界。國內外專家學者連日的討論、揣測，莫衷一是。許多老一輩的民眾都深信那場致命的金融風暴，早就要了他的命（多次傳出他的死訊，不是每個人都有注意到隨後的更正）。如果墳頭有植樹，必然枝繁葉茂，長成濃蔭大樹了。年輕一輩的，如果不是沒聽過，就以為他像葉亞來那樣，是久遠的歷史人物，死了幾百年了。弔詭的是，恰是突如其來的死訊，讓許多人驀然驚覺，他竟然在不久前都還一直活著。因此，很多人都有意願領號碼牌瞻仰遺容。一般出於好奇心的普通人外，還有許許多多國內外的達官貴冑、社會賢達。尤其是那些曾經不惜一切想置之於死地的宿敵，那些被搶奪過土地和女人，或什麼不可挽回的重要事物者，都很想看看那據說死了多回都沒死成的傢伙，是不是真的死翹翹了。

為了滿足各界告別的需求，為了那注定成為報紙頭條的場面，那最後的空前盛況，頭家的公祭特別借用了市中心教堂般宏偉的中華大會堂那可容納數千人的挑高大禮堂，各州蘇丹、首長、部長、鄰近國家的政要都來致意，好似死者是個國王。許多退休 多年的前殖民官僚，西裝筆挺而老態龍鍾、掛著點滴的退休政要、達官顯貴，都不遠千萬里來告別。各路黑道大哥也都來了。還有十數位老邁的日本 人，不知道是不是二戰時退休的戰犯。頭家不同年齡層的私生子也可能混跡其間。

然而不久，死性不改的小報竟刊出這樣的猜臆：那躺在棺木裡，一身黑絲綢長袍等待下葬的屍體，也許不是真的屍體？它僵硬泛黑的臉部表情，看起來就像是木頭雕成的，會不會只是木頭人？還是死太久，已經成了乾屍？但立即有人反駁：屍體不都是那樣的嗎？難道還要臉露笑容？後來發生的某件事情，有力地反駁了棺木裡是木雕的猜想。又有人說，那排在最前面白髮蒼蒼的孝子，長得簡直和棺材裡的頭家一模一樣，會不會其實是頭家本人？但頭家死時已經一百多歲，早期的男人比較早當爸爸，兒子已七、八十歲並不奇怪。況且，人老到一個程度後，就不太容易看出年齡了。但他的子女已有多位早於他病故，埋在家族墳墓裡。

樹大根深，枝繁葉茂，果大籽多。

不過又有未經證實的傳言說，頭家其實沒有生殖力。因為先天的機能缺陷，或受了詛咒、中了降頭，還是得過什麼能殺死精蟲或讓它「腦殘」的性病（日本梅毒？越南 玫瑰？台灣芒果？馬來大紅花？），因此所有的孩子都是收養的。

其實沒人說得清頭家長什麼樣子，得從他子孫的長相逆推。有人說他像公羊那樣額頭長角，陽具像狗那樣，裡頭長了又長又硬的骨頭（曾經捅死多位沒長眼愛上他、或愛上他的錢的女人），屁股還長了條很像他的陽具的尾巴，胯下掛著三顆卵蛋。頭角的事，他早年在媒體上的照片（竟然和梁啟超長得一模一樣！直接剪貼？）、證件照（嗯，那個單眼皮微仰，表情似乎總有點瞧不起人的青年魯迅）、遺照（竟然是幅寫意的畫像！弘一法師？），許多記者都訪問過頭家的殯葬師，關於屍體的虛實和他真實的「死相」。但他們和那些醫護一樣，都以「我的工作有義務保護當事人的隱私」，看來很怕被告。

和他不育的傳聞矛盾的是，據說他有兩百多位私生子（年齡層分布很廣，從曾祖輩到曾孫輩橫跨了至少五代，反映了頭家漫長而穩定的發情期），訃聞間接證實了這一點。顯然，他們都有分到遺產，或簽了保密協定，但還是有人迂迴地證實了。

有人推測，頭家似乎「後面那根」才有生殖力，而且格外強大。

如果根據「富不過三代」的規律，頭家的財產應該早就被兒孫敗得差不多了。每一個家族都有一個或多個敗家子，因生在財富堆裡，其人生彷彿以散財為目的，稍長即為酒肉朋友所包圍、在賭桌上逞英雄，賽馬、名車，遊艇或毒品，那往往是家中最受父母寵愛的么兒或長子。幸運的話，只敗掉他自己那一份。但家人（一般是母親）一般還是會被拖下水。頭家大概有自己的一套斷尾措施。

以頭家的聲望，風風光光的葬禮是難免的（即便靠抵押借債，或捏在女人手上的私房錢），隊伍太長，單是直系、旁系親屬，隊伍就很驚人，披麻戴孝的，白、黑、藍，甚至紅色的喪服；還有那些重情義的各路人馬，會館、工商組織代表、一身白衣的華校師生、販夫走卒。因為送葬者擠滿了市鎮所有的道路，這座以殖民者命名的小鎮只好宣布休市一日，那過往只有市長或首席部長「駕崩」才有的待遇了。

葬禮的高潮，是棺木下葬後家屬的大合照。因為人太多，像猴子那樣爬滿整個山頭。紅的、白的、黑的一簇簇。那是座小山，當然是頭家的資產，他自己依複雜的古代術數法則親自選定規畫，依古代帝王將相的規格，挖空了山底，以花崗岩築好墓基、墓道，為自己造好堅固的墓窟。（二）