過了許多年，我仍對那個夜晚印象深刻。天色陰鬱、寒風徹骨，狂風怒號攜裹著沙石吹打在臉上，整個天地都是灰濛濛的。只聽見會議室裡又哭又叫，童欣卻始終不發一言。到了深夜，會議室大門終於打開了。童欣面色懨懨，好像大病了一場，在薛文婧的攙扶下走了出來。

第二天，童欣去了公安 局，說出有利於釋放的證詞。婦人感激不已，帶著兒子跪在她面前磕頭如搗蒜。童欣父母匆忙趕到後和學校領導商量了半天，最終也同意支付賠償後不再追究。學校開除了男生，以平息老師們的憤怒。婦人也知道這是最好的結果，交了賠償金，老老實實帶著兒子離開了。

這件事在校園震動極大。老師們紛紛感慨人心不古，再也不能把學生當做懵懂無知的孩子。什麼他娘的春蠶到死絲方盡、什麼他娘的蠟炬成灰淚始乾，都是領導忽悠老師像狗一樣幹活的無恥言論。教師只是一份職業而已，不比其他職業高貴，當不起人類靈魂工程師的褒揚；也不比其他職業低端，承擔不了臭老九的貶斥。如果說教師真和過去有什麼不同，那就是隨著孩子越來越早熟，風險是越來越大了。

事後童欣情緒很不穩定，半夜總是哭鬧，父母決定提前退休 ，陪著女兒度過難關。一家三口人相互攙扶著在校園裡慢慢踱步的樣子，讓很多人不勝唏噓，感慨命運無常。

時間慢慢過去，校園裡再次秋風蕭瑟、枯葉滿地的時候，童欣的事情已經沒有多少人提起了。每天學校和家庭兩點一線的單調生活，閒暇時全身心沉浸在書本的虛幻世界中，這對童欣來說，就是最好的療傷聖藥。（四）