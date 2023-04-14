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巧佳的麻煩事（二八）

鶴望藍

「你的貸款提前這麼多天批下來了，你總不能辜負了人家吧？」巧佳說。

「我問過老公了，他查了黃曆，說星期四是吉日，那就星期四吧。」

連黃曆都搬出來了。其實彼此心知肚明，海倫不是做事要擇吉日的人，這樣的說詞連她自己都不相信。下星期五就過戶了，她說提早到星期四，也就提早一天。毫無意義！顯而易見，就是要等下星期三的房屋檢查。

兩人都沒有說破，都在暗中較勁。

星期三之前，城裡颳了很大的暴風雨。風雨還沒停，海倫就打電話給巧佳：「我聽說房子那邊遭災了。」然後找來臉書上的照片，都是屋頂的瓦片被風掀到地上，一片狼藉。

海倫問：「如果這樣，現在的屋主是不是得負責修好？」

巧佳知道她想問什麼，「如果你將要過戶的房子是這樣的情形，現在的屋主自然要負責報保險幫你修好。即使這個過程時間不短，但是過戶之後，也要負責到底。不會用到你的保險。」

海倫聽了，大大舒了口氣。「但是，」巧佳話鋒一轉：「這不是你的屋頂。你買的房子沒有瓦片，是平屋頂。不會被風颳爛，，碎了一地。」

「還有其他照片我沒給你看，東西吹了一地。」海倫急忙爭辯。

「那等星期三我們去看看，就知道了。」巧佳很淡定，那房子在山頂上也不是一天兩天，哪裡就會像海倫說得那樣經不起風雨。沒影的事，她首先想到的就是讓別人負責出錢。

星期三終於到了，房子安然無恙。

巧佳和海倫一一檢視屋主留下的家具，有多沒少。（二八）

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