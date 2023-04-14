一個半月後，佩姬也開始做標靶治療。但她的情形比我稍微嚴重些，得用兩味藥，要花上兩個鐘頭，又因為她已銷假上班，雖然大部分的日子是在家工作，但只能固定星期五下午請假做標靶。由於治療的時間不同，我們很少在化療室碰面了。

秋去冬來，城裡的疫情忽然嚴重起來，陸續聽到認識的人染疫住院，也有相熟的朋友病歿。醫院的防疫 措施更嚴了，咖啡 店收起了室外雅座，只做外賣。我們在這樣惡劣的環境中，進出醫院做標靶、看醫生，難免心驚膽顫。能做的只有少出門，更加小心翼翼地做好防疫。

倒楣的庚子年到了尾聲，美國忽然柳暗花明，疫苗 開打了。我二月中打了第一劑，三月中打了第二劑。她不到六十歲，直到四月才輪到打疫苗。這時進醫院做標靶除了強制戴口罩，已不再做盤查，因為所有醫護人員都打過疫苗。咖啡店雖未完全解封，室外又搭起了雅座。

暮春時節，城裡的豆梨花處處盛開。咖啡店前一片雪白花海，一個美麗的星期六下午，我們坐在花海下喝咖啡。標靶治療用藥副作用不大，我們兩人的精神都還算不錯。

她告訴我，耿總打完疫苗回台灣去了，從台灣打Line跟她聊天。他獨自在台灣，要隔離十四天，非常無聊。兩人聊了許久，又勾起了佩姬的舊情。可奇怪的是，過了兩星期後，佩姬再打Line過去，他回簡訊說調時差，沒法接她的Line。（一三）