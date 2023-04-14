九子／圖

「頭家自來無史。有之，自本著始。」

──建國，〈北方先生《頭家史略》序〉

感應器響個不停。卡車歷盡艱難，才勉強拐進建國蟄居的那條沒有出口的路──當地人口中的斷頭「死路」──路兩旁的住戶幾乎每一位都沿牆擺了幾個堅固的水泥盆栽，栽著九重葛、雞蛋花、朱槿、繡球花、大葉芥藍；或挨牆斜靠著腳踏車或摩托車，那當然讓那條不通的路顯得更窄、更不像路。長得像外勞的黧黑小個子助手忙著配合挪開障礙物，司機很謹慎地、有驚無險地把車斗倒了進去，平穩地停在建國家門口。皮膚黝黑的司機和他瘦小精實的助手下了車。

助手用力按了幾下門鈴（屋內響起古寺的鐘聲），傳了簡訊、撥通了電話。好一會，梳著油頭、身著整齊白色條紋襯衫，皮鞋也刷得油亮的建國拉開鐵門，一副很忙、正要出門幹大事的樣子。司機從口袋掏出一張皺巴巴、局部汗濕的紙，搓一搓、抖一抖，遞給建國。他看了，點點頭，攤平了，按在牆上簽了名。他們即開始「幹活」。

短衣多肉的司機和助手從卡車尾端，扛下一塊巨大的土色木板，邊角封纏著保鮮膜防撞。從他們手臂至脖子肌肉 賁張且呼吸急促的情況來看，那東西似乎很沉重，而且就像一艘獨木舟那樣長。建國引領著他們，因為太長，得一路移開廢冰箱、櫥櫃之類的障礙物，最終也只能勉強擱在屋簷下，就在窗台的下方，疊了兩塊磚，靠著牆，看起來像巨大的枕木。

一周前，收到律師寄來的馬來文通知，說：頭家（閩南語，老闆，引伸為對陌生成年男子的通稱，如普通話裡的「先生」）死了（Tauke sudah mati），遺囑指定有幾件東西要給你，這幾天應該會收到，請留意接收。

隨著那塊舊木頭，還有一口陳舊的鱷魚皮箱，褐色的表皮都綻開了，露出布紋的內裡。司機助手提到脖子拉長，勉強讓它離地幾寸──幾乎是用拖的，好像裡頭裝了什麼大不了的東西。

因為急著出門搭機到北方，加之密碼鎖試了三次都沒成，建國也就懶得打開，看看那裡面到底有什麼東西，嚷了句「重死人」，就把它擱在牆腳。卡車離開後，菸臭還未消盡，招呼的計程車就到了，建國匆匆拎了自己常用的那口輕便的四腳蛇皮箱、鎖上門就離開了。

其實兩周前，建國就收到了喪家寄來的訃聞。他以為是什麼本地詩人寄贈的新著，因此沒拆封，就隨手一擲──那樣的免費贈品，牆腳堆了好多箱，等待送回收。死者族繁，內外孫多達數百人，建國沒看報，不知道報紙的版本長達十頁全開。加上各行各業、黑白兩道的輓詞、名錄，連續七天，報館都只能用增刊處理。

那些天，國內外的新聞都被縮小了（字也縮小），遭到頭家訃聞強勢的擠壓。所有的新聞都被要求極簡式的處理，甚至只剩標題，內容說明也省略了，如「耆齡政壇老怪物敦馬重出江湖 馬航再度神祕失蹤」。

菜販、肉販則特別開心，他們包菜、包肉用紙多；再則是擅長垃圾回收的歷史工作者、訃聞收藏家、東方學者。紙頁裡儲藏著大量社會訊息，展開來，至少是部人名很多、情節闕如的長篇小說。隨後黑白兩道、各行各業的「敬輓」就連載了幾個月。不只是中文報，英文和馬來文報一樣熱鬧。

建國當然不會發現，訃聞內那五百多個內外子孫中，就有二十多位名叫建國，分布在不同的世代、輩分、國家。

但報紙上的訃聞當然稱不上精品，精品是寄給個人的，限量版，全彩。建國收到的，是用特製油桐花紙製作的，摺成了小本子，是自家印刷廠細心製作的。上頭還有編號，399。建國根本沒拆封，因此也沒有去想，自己為什麼會收到訃聞，純粹是因為名字的關係嗎？

數百年來，南洋群島有名有姓的大頭家、富可敵國者何其多，但沒有一個讓人覺得「頭家」幾乎可以直接代替他的名字的，彷彿他就是「頭家」本身。雖然，所有的人面對頭家時，也僅僅只是能稱呼「頭家」，但所有頭家都知道，他們背後還有一個巨人一般、彷彿有著三頭六臂、九條命的頭家。關於頭家的材料非常多，從知名大學的學位論文、專著、單篇論文，報章雜誌上的軼聞、小道消息──有憑有據或胡編瞎猜的。時不時傳出，有特定的媒體或個人因「造謠」而被無所不在的家屬告上法院，被要求更正。嚴重的甚至被要求收回、銷毀，被判拘役或罰款，還得登報道歉。頭家的後裔不乏著名的法官、律師。

因為太多年沒露面，關於頭家病危的傳聞從沒停過。他最後露面，可能是在中華人 民共和國開國典禮上，在毛主席身後，一團模糊的影子。但那張著名的照片，前後左右的影像都是清楚的，據說那時，頭家已經虛弱得沒法顯影。接觸過他的醫護、照顧過他的僕傭，應該都被迫簽了保密協定，什麼雞毛蒜皮都不能透露。媒體普遍抱怨頭家比北韓 領導還神祕，不論老金還是小金，過一陣子還是會在媒體前現身一下，以免被懷疑已然駕崩。因此，關於他其實已經病故多年的傳言，也不能完全算是空穴來風。（一）