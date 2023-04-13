盈盈半水間（全文完）

「你怎麼這樣說？人家好心出主意！」周爸一霎時都不知怎麼反應合適。

周媽在一旁聽得清清楚楚，她很平靜地說道：「打『一二○』送孩子去急診室，你現在就去醫院，這個主意算不算真心替她兒子著想……」

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有的事情是一環扣一環地發生下去的，沒人知道，如果當初中間有一環斷了，後續會怎樣。

如果沒有弟弟那場感冒發燒，周盈盈不知道她的這次遠行會不會存在。她更不知道，人生對她而言，還有那麼多的坎坎坷坷、峰迴路轉、出其不意。她和她的家會在風雨中飄搖，也會在風雨中團結，之後所有的一切都變成回憶裡朦朧的美麗。

但弟弟那時的感冒發燒鬧得人仰馬翻。女人在驚慌失措中叫了急救車，雖然最後弟弟確診沒事，但彷彿一夕之間，家人對生死都有了不同的領悟，尤其周爸和周奶奶。周盈盈一定要趕緊去美國不再是周媽的孤軍奮戰的堅持，變成了他們的共識。

周盈盈每次去美國，家人都依依惜別，但程度是最低級別的。一年裡她總也要來來回回兩三次，暫時的分開沒有什麼稀罕，何況就是在大陸其他城市上大學，也是要分別的，但這次真的不同。

周盈盈從他們沒什麼表情的臉上，感受到了生死離別的氛圍。周媽翻出太奶奶壽宴的唐裝給大家穿上，一家人合了影，才給周盈盈放行。周盈盈一步三回頭，這場疫情 她不曉得何時會結束、她不曉得下次回國的時間，她也不曉得她離開後，周媽藉疫情給了那女人狠狠的反擊。她更不曉得，等她到了美國，她的麻煩事情才剛剛開始……（全文完）