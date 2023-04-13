巧佳的麻煩事（二七）

這時巧佳才知道，海倫把輕鬆的最後查收變成了房屋檢查。她去講價的時候，不是都查過了嗎？所以才大膽在壓價的同時，免除了請檢查員的環節，現在又提起。「我們去不過是查看一下，最主要數數你清單上的家具是不是都齊全了。你的房屋檢查也不用趕現在呀，等過戶了之後也不遲……」

「我總要知道，我買了個什麼房子吧？」海倫馬上不耐煩地打斷巧佳的話。

巧佳當然知道海倫心裡的小九九。可是你海倫當初免了房屋檢查這個環節，就要擔這個風險。即使做了房屋檢查發現了什麼，也不可以此為理由，要求賣方修理或賠償，也不能以此為理由取消這次的交易。可是，以海倫的人品，什麼踩線的事做不出來？這已被多次證明。

「這是你自己的選擇。你不是問來問去，問了無數的問題，還沒查夠呀？」巧佳很想懟回去，最後還是忍住了。一天沒過戶，一天就要忍，這最後關頭不能功虧一簣。

糟糕得很，巧佳不能阻止海倫自己掏錢做房屋檢查。更可惡的是，現在做房屋檢查，巧佳要全程陪著，不可以像上一次那樣，檢查員自己進去，愛查多久就多久，查完鎖門走人。現在不是房屋檢查階段，房子也沒過戶，還在賣家的名下。買家不能沒有經紀人陪同，在屋內逗留。巧佳只好同意星期三下午，三人在房子那裡碰面。

這時候，信貸員來信，房貸批下來了。整整早了一周，真是給力！他問要不要提早過戶。巧佳想到這是個絕佳的機會，提早過戶，就不用擔心海倫利用房屋檢查節外生枝。

海倫也不是省油的燈，這不行那不行，總是有藉口推託，還反問巧佳：「提早過戶有什麼好處？」（二七）