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亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

化療癒情傷（一二）

子筑

一年多後，他離職他就，與人合夥開公司。七年後公司上市，成了矽谷新貴。

她走後，女祕書曾到我辦公室大哭，偷偷告訴我，他在她老婆帶孩子回台灣時，曾請她去他家吃飯。她跟他度了愉快的周末，實現了做他兩日妻子的願望。他告訴她，為了承諾不能離婚，但跟她訂下來世之約。小祕書一點也不恨他，還癡心想等他到來世。

後來小祕書也離職他就，幸運地在新公司找到真命天子。我跟她一直有聯絡，也參加過她的婚禮。

耿總調到台灣做總經理的事，我也知道。因為我們公司有幾位工程師被他挖走，有一位我相熟的工程師跟著他去台灣。耿總曾託工程師，向我打聽小祕書的下落，他想知道她過得好不好。我聽了心中有氣，工程師說耿總多情，他是真心喜歡小祕書，只可惜相見恨晚。

我還知道耿總在台灣也有情婦，是他們公司的會計小姐。那女人對耿總照顧得無微不至，只要他老婆回美國，她就代他老婆照顧耿總。他感冒生病，她侍候湯藥，周末為他洗衣燒飯，那女人不求名分，無怨無悔。

那年佩姬奔喪約他見面受辱，他怕的不是老婆生氣，而是怕情婦知道他另外有人。如此渣男，卻讓多少紅顏為他無怨無悔。他曾與小祕書訂下來世之約，為什麼又去勾引佩姬。可憐佩姬意亂情迷，如何能勘破情關呢？我是旁觀者清，她是當局者迷，我要如何幫佩姬跳出情網？

開完刀調養了兩個多月，已到十月下旬，我開始做十一次標靶治療，仍是三星期做一次。我因為已無癌細胞，只須用一味藥，每次一小時就做完了。（一二）

癌細胞 矽谷 三星

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