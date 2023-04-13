阿普航空／圖

童欣雖然心中反感，但不願失去這個緩和矛盾的契機，只好躲避應付了事。男學生越來越過分，有時候竟然用膝蓋頂童欣的臀部，或者不輕不重地拍一下。童欣只要面露慍色，男學生馬上嘻皮笑臉蒙混過關。童欣選擇了隱忍，企盼著這只是學生不知分寸的示好行為。

懦弱是滋生邪惡的最好溫床。童欣希望用一再隱忍換取安穩度日，最終卻事與願違。一天童欣重感冒在宿舍休息，男學生來宿舍請教問題。童欣猶豫再三，起床披了件寬大的睡衣，把學生放進來。宿舍裡沒有別人，男學生的手又開始不老實，輕輕摟住童欣的腰。童欣又氣又急，臉色鐵青甩開他的手。

男學生反倒順勢而上，一把按住她，兩人跌倒在沙發上。童欣拚命大叫，宿舍樓脆弱的隔音板救了她。隔壁宿舍的女老師來敲門，男學生這才意識到這不是什麼好玩的遊戲，聳聳肩跳下來，赤著腳走了。

童欣嚇得渾身打抖，幾欲昏厥，在其他老師攙扶下，哆嗦著到派出所報案。警察 趕到學校時，院長才知道事情原委，這是建校四十年來從未有過的大事。院長心驚不已，向領導彙報。警察帶走了學生問話，不久就傳出消息，案件究竟定性為強姦還是猥褻，需要判刑，還是簡單教育了事，童欣的證詞至關重要。

童欣嚇得六神無主，她從小到大，都是父母幫著打理各種事物。別說是一個人的命運前途，就算是穿衣吃飯等等，也多是父母做決定。如今父母不在身邊，童欣頓時不知所措，猶豫再三，舉棋不定。老師們則個個義憤填膺，認為膽敢強姦老師的學生都不判刑，就算丟了這份工作，也要去遊行 示威，否則天下哪裡還有什麼師道尊嚴。

每一個熊孩子的背後，都有一個熊家長的存在。男學生媽媽知道寶貝兒子被抓，立馬瘋了一樣趕到學校，施展出一哭二鬧三上吊的絕招。婦人面相刁蠻油滑，燙著一頭廉價的波浪小捲，嘴唇像刀一樣薄削，一看就是長期混跡市井，和三教九流打慣交道的人物。

婦人跳腳大罵，表示如果孩子毀了，她這輩子也就毀了。一個沒了盼頭的女人什麼事做不出來，所有害她孩子的人都要當心自己的孩子。院長聽這話居然滿滿都是威脅的意思，怒斥道：

「你想恐嚇證人還是怎麼著！我告訴你，會議室四處都有攝像頭，你現在說的話，我馬上可以當做證據給法院，坐實你們根本沒有悔罪表現！」

婦人眼看一計不成，馬上轉換策略，跪下哭求道：「孩子在家裡那麼乖，怎麼到了你們這兒，就學壞了呢？沒有教不好的學生，只有不好好教的老師。你們教壞了娃娃，還把這骯髒責任都推給娃娃，你們這麼做是要被雷劈的啊！」

老賈呸了一口說：「放屁！你這心裡究竟有沒有個是非黑白！你兒子都二十了還娃娃，娃娃能強姦女人嗎？我們老師好好備課、認真上課，敢拍胸脯說盡到了對學生的責任。你這個當媽的教出了個強姦犯，敢拍胸脯說盡到了對兒子的責任嗎？還說什麼沒有教不好的學生。照你這麼說，沒有教不好的兒子，只有不好好教的混蛋媽；沒有管不好的公民，只有不好好管的主席。你直接到中南海去告吧！」

婦人站起身，哭叫著就要抓撓老賈，「法院都沒判呢，你就敢說我兒子是強姦犯！這關上門床上男女的事，你都親眼看到了？你乍知道不是她勾引我兒子。她個三十多歲的老女人，心裡不定怎麼想男人呢！衣裳都沒穿整齊，就把我兒子往屋裡領，這不是勾引是啥！」

院長和老賈對視了一眼，兩人一時之間都無話。院長和老賈起身準備走，婦人癱在地上打著滾，攔住兩人，窸窸窣窣從褲腰帶裡摸了半天，竟然拿出一瓶「百草枯」來。院長幹過農活，認識此物，嚇得臉都白了，顫巍巍喊：「放下，快放下，這東西黏上一點，救都沒得救！」

婦人哭喊道：「我娃都沒命了，我個老婆子還要這半死不活的命做甚！娃啊，娘沒能耐給你找門子攔轎伸冤，只能在下面做好熱乎湯飯，先等著你啊！」

婦人擰開瓶口就要喝。院長唬得渾身都軟了，上前就要搶下來。老賈伸出胳膊攔住院長，冷笑說：「你讓她喝，我就不信她真敢喝這東西！」

院長在老賈粗壯的胳膊上扭來扭去地掙扎著，口氣明顯軟了下來，氣喘吁吁地說：「大姊，我們只是學校，您應該去公安 局、法院喝才對啊！」

婦人單手擎天，把「百草枯」高高舉在空中，哭道：「我要見那個童欣！我們都是女人，她將來也是要當媽的，我不信她這麼絕情！你要不答應，我現在就喝幾口死在你們辦公室，做了鬼也天天纏著你們！」

院長忙不迭地點頭，學校安排兩人見面。老師們都不肯走，烏壓壓一眾人守在門外，臉色壓抑悲憤。（三）