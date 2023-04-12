周爸心疼地說：「你何苦這樣折騰孩子？」

周媽回答得很凜然：「你到底還看不看新聞？盈盈的機票不改簽，她有可能回不去美國了，早點過去，早點安心！」

「實在回不去，就不要再回去。盈盈根本不會讀書，難道不留學就活不下去？」

周盈盈聽到爸爸這句話，非常窩心。

周媽的答話直刺要害：「我們這邊都是未定數了，你難道不希望，女兒可以有個確定安全的未來？」

周爸不得不開始佩服周媽，這個貌不驚人、自己從來沒有正視過的結髮妻子，到底還有多少他未曾發現的層面和能量？但是這樣的路行得通嗎？周爸選擇了用沉默回擊。

太多事情又快又急地堆過來，瞬息萬變的情況讓人很難預測接踵而來的會是什麼。女人那邊發生一件事，讓周爸慌了手腳，開始急於讓周盈盈回美國了。

有天半夜，女人突然發現寶寶臉通紅，一量體溫，三十八度。女人魂飛天外，顧不上許多，電話、微信 能用上的她都用了，就是要把周爸轟炸起來問怎麼辦。

周爸、周媽全給吵鬧醒了，周爸無助地看著周媽，這麼小的孩子，他從沒有應付經驗，而且這個時候，這個症狀讓人頭皮發麻。

周媽很冷靜：「先用物理降溫和退燒藥！觀察到明早再說！」

周爸即刻複述了周媽的話給女人，女人才如夢初醒般知曉，原來這個世界還有退燒藥，手忙腳亂地一通亂找：「什麼是物理降溫？」

周爸給問得一愣，回頭轉發給周媽：「什麼是物理降溫？」

周媽還沒來得及回答，女人電話那端聽到周爸的問題，反應過來這些主意是周媽的，頓時萬般雜念湧上心頭。她無限淒涼地問：「原來你在問她！她會真心替我兒子著想嗎？」（一七）