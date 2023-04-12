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化療癒情傷（一一）

子筑

這兩三年來，兩人再沒有反過目。他仍然信誓旦旦說愛她，要與她堅守來世之約。

去年底，佩姬先生調回美國，不久她又查出罹癌。化療、開刀，十個多月來，他從沒來看過她，除了簡訊，連一通電話也沒有，算來兩人已一年多沒見面了。

以往發生過幾次不愉快，但佩姬一直非常愛他，無法忘情於他，她難忘他的吻、他的體貼多情。每次兩人做愛，總感覺心靈契合，他曾給過她許多快樂的時光。十年來，她為他受盡了折磨、受盡了相思之苦，多次被他傷害得痛苦不堪。她恨自己沒出息，只要他一道歉，她就馬上原諒他。

自從做化療後，或許因生理變化，她突然不再想他了。若不是他偶爾發簡訊來，她幾乎把他忘了。尤其是拒絕她的牛肉麵要求後，佩姬忽然對他死了心。細想起來，他對她可能根本沒那麼癡心。她生病後，同事、朋友，哪個不來探病關懷，而他除了幾通簡訊，哪有真正表示過關懷。開刀之後，女人的性慾全失，這對她來說，未嘗不是一種解脫。

我沒有告訴她，我認識這位耿總。快三十年前，我們曾經是同事。他是研發部的軟體經理，我是人事部的經理。公司的人事問題，我都得負責協調。我較他年長幾歲，他對我還算尊敬客氣。他的工作能力非常強，又會做人，在公司很吃得開。

那時研發部請了一位年輕貌美的女祕書，他對她格外照顧，不久就聽到些蜚短流長，身為人事經理，我不免暗暗觀察。那女祕書非常可愛，研發部的大小雜事都是她處理，所以跟我接觸很多，我看得出來她對他非常崇拜。（一一）

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