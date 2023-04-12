阿普航空／圖

童欣把全部心思都撲在教學上，她主要講授古典文學課程。為了備好課，童欣一天到晚泡在圖書館裡，只要聽到有哪個老教授課講得好，不管天南海北，都要上門聽講求教。童欣的課講得不可謂不好，但大學的學術氛圍正在發生變化，不再崇尚魏晉清談，而是越來越重視學生的動手實踐能力，將來好和就業 接軌。這種文謅謅的公共基礎課程，在學生心目中就是「無用」兩個字，根本沒多少學生願意聽，加上童欣性格靦腆，難以立威，來上課的學生越來越少。

有一天教務處長心血來潮四處聽課，一進教學樓，就看到偌大的兩百人階梯教室，只有稀稀落落幾個學生，還有說有笑、有打有鬧，比自己剛逛過的菜市場還熱鬧幾分。處長頓時氣不打一處來，從後門竄出來，揮舞著雙手，邊跑邊指著講話的學生們怒喝：

「你、你，還有你、還有你、還有你，你們這一排，你們這個班的學生，全都掛了！」

雖然是句氣話，當不得真，但這門課畢竟在教務處掛了驚嘆號，學院領導們紛紛過問此事。童欣在大會上挨了點名批評，回到教室百般懇請學生們回來上課，並言之鑿鑿，期末考試會把考勤計入總成績。由奢入儉難，學生們本已把古典文學課當做放假，都安排好了約會、吃飯、遊玩等等事情，這下不得不臨時取消，一個個很不情願地過來上課。

學生多了後，童欣才意識到，人少也有人少的好處，有些學生還是不來上課的好。童欣在台上講課，學生有說話的、看手機 的、聊天的、睡覺的，就是沒有幾個認真聽課的。童欣的眼睛不太好，模模糊糊看到教室角落裡，有個打扮另類的男學生，總是哆哆嗦嗦抖個不停，並不時傳出女孩子的咯咯嬌笑聲。童欣忍不住走下講台，一探究竟，看清楚後差點沒恨得背過氣去。

只見一個嬌媚妖嬈的女學生坐在男學生腿上，兩人肱股相交，有節奏地抖動著。看到童欣下來，女學生停止嬌笑，抬頭一臉無辜地看著她，彷彿不知道老師為什麼來到身邊。童欣氣得渾身發抖，拚命用手指著大門。男生「嗤」的一聲笑，瀟灑地打了個響指，抬抬腿讓女生下來出去了。

童欣氣得哽咽著說不出話來，只好對學生說「對不起」，宣布下課。這件事對她打擊很大，童欣一直自信備課認真，課程內容均來自國內外知名教授。何以教授們的課堂上掌聲雷動，自己的課堂上笑鬧不斷。學生們和她的對立情緒越來越重，不斷投訴她誤人子弟。教務處長要求督導去聽課，如果不合格，堅決勒令轉崗。

督導們聽完課後讚嘆不已，認為一個年輕教師閱讀量如此寬廣、考證如此細緻，是不可多得的人才。童欣趁機把委屈說出來，哭訴為何課堂效果這麼差。督導們都是一線老師，從童欣靦腆的神情和不斷的「對不起」中，已經猜了個八九不離十。大家你看看我、我看看你，終於有人嘆氣說：

「同樣一句話，從你的嘴裡說出來，和從省長、市長嘴裡說出來，能一樣嗎？你的問題不在課堂上，而在你自己身上。童老師，學生也是人，他們也會看人下菜，做人不能太軟弱了啊！」

童欣兩腮不住地滴下淚來。督導組長急忙寬解說：「這件事不用放在心上，我們這些老頭子，年輕時哪個不是被學生欺負過來的。在培養學生上，不能不負責，否則愧對教師這份職業；不能太負責，否則把老師活活累死。孔聖人三千弟子，成材的也不過才七十二人，何況你我這樣的庸人！說句政治不正確的話，有些學生是注定教不好的，安安全全把他們送出校門，就萬事大吉了。他們父母日夜和孩子在一起，教了二十年都沒教好，老師短短一個學期就能教好？這不是強人所難嘛！」

期末判分的時候，童欣按照校紀規定，缺課三分之一按不及格處理，這下將近一半學生需要重修。學生們怨氣沖天，一些有出國考研打算的更是對她恨之入骨，期末童欣的生評教成績，降到了及格線下。

下學期開學後，師生之間繼續橫眉冷對。雖然學生們不敢再曠課打鬧，但課堂上冷冷清清，師生之間毫無互動。童欣心下惴惴，幾次想主動緩和關係，但學生們應者寥寥，只有被趕出課堂的那個男學生，還是沒心沒肺地回答問題，時常開些沒大沒小的玩笑活躍課堂氣氛。童欣心中感激，對他的印象有些改觀。

男生打扮越來越怪異，胳膊上紋著一條張牙舞爪的巨龍，渾身上下掛滿了十字架、骷髏頭的另類裝飾。他個頭很低，肌肉 卻異常發達，穿了一件好似女人的抹胸，故意露出疙疙瘩瘩的腹肌。童欣最討厭的就是這類裝扮，但她修養極好，臉上看不出絲毫反感，總是微笑著應付男生的調侃。男生從童欣的笑容中得到了鼓勵，時不時拍拍她的頭或肩以示親暱。（二）