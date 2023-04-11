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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

盈盈半水間（一六）

夏嫿

周爸倒是找機會送一些食品和日用品，每次到樓下讓女人來拿。數九寒天，女人抱著孩子去拿東西，一趟拎不了，分幾次拿。女人第一次感覺，那在二十八樓可以眺望城裡最美風景的房子是牢籠。

周爸還送了一個翡翠鐲子晶瑩剔透，一看就知道是好料，屬於手上戴棟樓的標準，可以誇張地說價值連城了。要是平常，女人會拍照，發微信朋友圈狂曬，但是現在她只是想知道這個是可以吃，還是可以喝，或者可以換成兒子的紙尿褲？

女人的反應讓周爸灰頭土臉，他詫異女人的變化，也鄙視女人的無能。他也擔心周盈盈一旦到了美國，他鞭長莫及，一旦有什麼事情，周盈盈也會變成如女人一般的磨嘰。

周爸想說服周媽，但女人這邊的事情讓他無法開口。他旁敲側擊，周媽早就心知肚明。

這場拔河一樣的拉鋸戰，預示勝利的紅綢子基本已經在周媽手上了。周媽現在不擔心女人這邊，她更擔心的是女兒，她一定要確保女兒安好無恙。

這是周爸、周媽除了他們自己的結婚事件，二十年來最大的爭執，周媽第一次對周爸寸步不讓。周盈盈奶奶和太奶奶還都不知哪個主意好、站哪邊合適，最後讓周盈盈自己決定。從來不知道如何選擇的她，看看媽媽期待的眼神，再聽聽爸爸鼓勵的話語，她像父母離婚被迫選擇其中一方生活的年幼孩子一樣茫然失措。

家裡的氛圍變得異常緊張，周媽依然我行我素地改簽機票。中美已經停航，過程曲折更折磨人。周媽費了好大的力氣，終於改簽到走韓國再經加拿大回紐約的機票，算一算，時間上變成了三倍。（一六）

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