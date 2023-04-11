巧佳的麻煩事（二五）

終於在星期天，巧佳飛回西岸的這一天，海倫給了她一天的清靜。

星期一早上，巧佳馬上找到海倫，再次確認她不再變卦。還沒有透露任何風聲，巧佳都可以預見，被取消合同的對方會怎樣炸開了。這樣的髒活硬著頭皮也得做啊！幫海倫取消合同也不是第一次，希望是最後一次吧！

為免夜長夢多，巧佳親自去見海倫，拿她的保證金支票 。見面的時候，海倫提著一個古馳名牌的禮品袋，說這個包包送給巧佳，謝謝她為房子的事辛苦啦。

謝過海倫，巧佳也沒在意那包包是什麼款式。她不像海倫，不追求名牌，對名牌包包也不太懂，更不知道價位。海倫倒是在禮品袋中附上買包的收據，似乎就是想告訴她包包的價值。八百八十美金，不算貴。古馳這樣的名牌才幾百塊錢？不知道她是哪裡淘來的？

巧佳正在琢磨，瞥了一眼收據的日期，是兩年前買的。想必是海倫自己買了沒用，就已過季，那就順手送人吧！原本巧佳接受這樣的禮物就不會受寵若驚，知道是名牌中低檔的包包，還過了季的，更加沒心理負擔。

回家拿出包包查看，不是巧佳喜歡的款式。這種既不美觀又沒有實用性的包包，大概就是束之高閣。不論怎樣，這還是個古馳名牌包包嘛。這時巧佳對海倫送禮這個舉動還是心存謝意的。可是當她的目光觸及包包的底部，看見很明顯的擦痕。裡裡外外再細看，這個包包是用過的！一股被羞辱的怒火在心底升騰：用過不要的包包送人，還當作莫大的恩惠。我巧佳買不起名牌嗎？這是打發叫花子呀？（二五）