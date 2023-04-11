佩姬震驚異常，怎樣都想不通，他太太這麼尊貴嗎？他在她面前，是怎麼把他太太貶得一文不值的！為了太太，值得這樣對她嗎？他應該在總經理辦公室，不在家啊！他可以好好跟她說幾句話啊！他位高權重，應酬多，太太哪裡管得了他？他總該看在她喪父的分上，安慰她才對。

猶記得兩星期前，兩人在他公寓中是何等親熱。他曾說等喪事過後，要派車來接她去吃大餐，排解她的喪父之痛，如今怎會翻臉無情？他們在一起五年的情緣，就換得這幾句話！

剛喪父的她格外脆弱，躲在房中痛哭一場。好在家中天天都有親友過來慰問，佩姬感嘆，在這個時候關心她們的仍是親友，他是個無用的情人。

一晃半年，他居然杳如黃鶴。想到他終究拋棄了她，佩姬痛苦異常，又無人可訴，常在夜深人靜時哭得椎心刺骨。她只能告誡自己，既是孽緣，了結了也罷。

原以為兩人緣盡於此，沒想到又過了兩個月，他再回美國開會，又送電郵向她道歉，又纏著無論如何要見她一面。她孩子都不在身邊，先生出差在外，便答應見面。他在台灣幫她打了一個美麗的金手鐲，黃澄澄的雕工精細，式樣美觀。手鐲附有保單，一兩多重，價值不菲，兩人再度和好。

不久他的公司被另一家大公司併購，他辭去台灣總經理職務改做創投，又調回了美國。有了上次經驗，她絕不主動打電話找他，當然她不願他再拿太太做藉口。他們並不常見面，多半是她太太出城旅遊，他才來找她。佩姬下了班就一人在家，他來看她時，為了討好他，佩姬甚至下廚做羹湯，招待他一頓美食 。（一○）