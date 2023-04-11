阿普航空／圖

童欣皮膚白皙晶瑩，如國畫中的仙女一般，兩隻細長的鳳眼直入鬢角，眉梢間氤氳著一股憂鬱之氣。她文靜柔弱，平時喜歡穿一身淺色的連衣裙，和陌生人說句話，臉上都會泛起滾滾紅暈。童欣最不喜歡的是和人打交道，能避免的社交活動一律避免，實在推託不掉，也會不發一言，安靜躲在角落裡。

童欣的修養近似於懦弱，不管是誰、不管是不是她的錯，只要對方臉上稍有慍色，童欣都會習慣性地說「對不起」。同事老賈私下教育 她不要總這麼說，「對不起」雖是禮貌用語，也暗示著責任歸屬，說多了會讓人有意無意把屎盆子扣在她腦袋上的。

童欣用她的羞澀和「對不起」，凝固成厚厚的甲殼，把危險的外部世界和柔軟的身體徹底隔離開來。或許在內心深處，童欣從不相信，自己能在這個危機四溢的社會中生存，她總希望把終身託付給某個岩石般粗獷的男人，如藤蔓纏繞大樹般，才能安安穩穩、平平淡淡、開開心心地了此殘生。

童欣出生在高級知識分子家庭，父親是建築工程師，母親是醫生。父母二人對女兒的期望極高，從小童欣就被各種繁忙的功課壓得喘不過氣來。當院子裡其他的孩子還在玩尿泥的時候，童欣就能流利彈奏巴哈的《二部創意曲》了。

從最早哭鬧著要出去玩，到後來主動待在家裡，童欣變得越來越喜歡與書為伴。一本書、一盞燈、一杯茶、一枝筆，童欣就可以安靜地坐在那裡，像煙霧般逐漸從現實中消散，幻化到那個虛無縹緲的世界中去。

媽媽最早注意到了女兒的不同，隱隱感到這種「青燈古佛」的日子，和本應跳脫激昂的青春全不相配。這些擔憂很快就被眾口一詞的讚美聲沖淡了。童欣功課極好，每次開家長會都是老師褒獎的典範。媽媽心中一有嘀咕，馬上會有很多家長嘲笑她是得便宜賣乖。這麼好的孩子，你還想讓她怎樣，難不成德智體美勞所有先進，都被你家閨女一人搶了去？媽媽逐漸放鬆了警惕，認為一樣米養百樣人，天才或許就是女兒這個樣子。童欣變得越來越不願和現實中的人打交道，每有什麼事，童欣就會用很小、很小的聲音說：「我去問問我阿爸、阿媽。」

童欣高考 發揮出色，上了復旦大學。媽媽在臨行前悄悄來到女兒房間，給女兒講起了生理衛生知識。童欣聽著母親的講解，不禁渾身上下都羞得發熱難受。她從未和男生有過私下的接觸，唯一的戀愛經驗來自家中的兩本瓊瑤書。書中對愛情的極端詮釋，大大毒害了這個少女的心靈，讓她誤以為越痛苦執著的愛情，越能體現出愛的真諦和偉大。

上大學以後，童欣輕咬朱唇的江南嬌弱女子模樣，不知道打開了多少少男的心扉。男生們想盡辦法討好她，可在童欣心中，這些討好不過是為了擁抱、接吻、見家長、籌備婚禮、結婚、生子、死去。如此平鋪直敘、平淡如水的生活，簡直是對愛情的褻瀆，神聖的愛情應該是悲愴曲折，且足以撕心裂肺的力量。懷揣著對愛情的嚮往、懷揣著對世俗的失望，童欣懵懵懂懂地畢業了。父母直接安排她進大學當了老師。

大學女教師在婚戀市場上，是很吃香的角色。有文化、有修養、不用坐班，不光能掙錢補貼家用，還可以接送孩子上下學外，加輔導功課。娶個大學女老師回家，相當於娶了個帶薪的保母，外加不要錢的家庭教師，是件性價比非常高的事。同一屆參加工作的女老師，不到半年時間就紛紛結婚生子。只有童欣白白長了個漂亮模子，幾次相親都無疾而終。

據擅長做媒婆的薛文婧老師說，童欣相親時一副魂遊九天的樣子，不僅不問工資、房產，就連敷衍的話都不肯多說幾句，弄得男人好似面對一隻沉默的刺蝟般無處下嘴。全程都要薛文婧絞盡腦汁，才不致冷場，話多的好像是她這個媒人想僭越搶男人。

如果童欣直說，是對男人的工作不滿意、存款不滿意、房子面積不滿意、外貌不滿意，甚至是過年去婆家不滿意，薛文婧也不至於如此手足無措，按照條件再找就是了。可童欣偏偏是「沒感覺」，這讓她如何是好呢？難道二十年無往不利的「紅娘」英名，就要斷送到童欣手裡？

碎嘴大媽們說得唾星四濺，打發自己無聊的上班時間，順便替童欣操著不必要的閒心。童欣眉頭微蹙，坐在角落裡一言不發。不管內心是否焦急，與那些三句話不離男人的恨嫁大齡女完全不同，童欣永遠都是一副雲淡風輕的樣子。既然戀愛沒有成果，那就接著讀書好了。（一）