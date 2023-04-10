周爸很佩服周媽的淡定，雖然那種淡定對他公事上的困境並沒有緩解，但是讓人心安。他不贊成周盈盈回美國去，理論上美國現在比較安全，但是誰知道後面發展會怎樣呢？

一家人守在一起還是合適的。比如現在一起養花、看魚、聊聊天，拋開煩心的公事，倒是難得其樂融融的一家團聚時光。

分開的變數就很難講，看女人那邊的亂套就知道。不過是保母不在，自己過去不了，女人就呼天搶地的，彷彿天要塌下來。周爸沒辦法從女人的角度出發考慮，對女人而言，精神支柱和生活幫手同時消失，她的手忙腳亂和心亂如麻都是自然的。

女人是獨生女，那一代人的顯著特徵就是生活自理能力差。漂亮的人估計上帝在這方面，還特別做了反比安排，女人就是例證，她的生活自理能力特別差。平常體現得不明顯，這下要獨自照料正處於難帶時期的一歲孩子，女人的短板想遮掩都很難。彷彿整容失敗的臉，再好的化妝術都無法彌補。

世事如棋局局新。女人還算縝密的心思給現實撕個粉碎，在風中飄揚。她原來以為只要自己肯放低姿態又主動爭取，周家給個不算名分的說法是肯定的。兒子已經生出來，她可以「挾天子以令諸侯」。周家一定會樂見其成，即便周媽驃悍，也無回天之力。

事情峰迴路轉，讓女人不得不主動請求被打回原形，疫情 的爆發，讓這個原形都無法堅守住。周爸根本不能回來，雖然他看上去也很焦急的樣子。但是女人覺得周爸心底是很樂於見到這種情況的。這樣他不用選擇，也無須解釋。（一五）