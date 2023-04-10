巧佳的麻煩事（二四）

終於，她等到喬伊的回覆。打開一看，差點以為自己眼花。對方發來的是簽署好的合同！沒有討價還價，這合同就成了。隨即，喬伊發了個短信：「對方的價錢跟你們一樣。不過我也很高興賣家選擇了你們。」非常誠實，看來巧佳剛才錯怪了人家。

這時海倫的電話來了：「怎麼還沒有消息？」聲音擔心得顫抖。

巧佳馬上報告她：「好消息，合同簽好了！」還不忘恭喜海倫簽到了自己心儀的房子。巧佳知道，這個房子是海倫親自上陣講的價，遂了她的願，過足了隱。應該就是這家了。

這個周末被她巧妙運作，手頭上拿著兩個同樣有效的合同，贏了個大滿貫，很春風得意，也只有海倫才會這麼別出心裁。不過，巧佳一點也沒有感同身受，感染海倫的興高采烈，更不可能得意忘形。一想到那個還蒙在鼓裡，將要被無理取消的合同，巧佳就在心裡罵一句：缺德！

去幹缺德事取消合同的人當然也只有她，巧佳！雖然她可以公事公辦，合理合法地取消合同，可是心裡很為對方覺得抱歉。勝之不武啊！海倫連保證金都沒下，隨便編個理由取消合同，對方奈你何。碰上海倫這樣的對手，他們也算是倒了大楣。

傍晚時分，巧佳收到喬伊一條短信：請不要告訴隔壁的那位你們買了我們的房子，他們兩家是朋友。

海倫連這都告訴了喬伊，可真是好意思！剛簽好合同，轉身就和隔壁討價還價，不覺得自己過分的也只有海倫。喬伊一定是認為今天的局面很尷尬，才會如此吩咐。是的，技術上沒問題，可道義上立不住。巧佳再度無語。（二四）