一日他們因公開會，佩姬的公司犯了一點小錯誤，問題並不難解決，他卻義正詞嚴把她這位企劃經理，大大數落了一頓。若非佩姬老闆經驗老道打了圓場，她差點發作。佩姬心中有氣，打算與他分手。誰知他次日就寫電郵向她道歉，說只是為掩人耳目不得已，請她原諒，就這樣兩人又和好了。

2014年，他被公司派往台灣分公司當總經理，負責整個亞洲的業務。工作職位改變，與佩姬公司的合作項目就不歸他管了，兩人見面的機會當然也少了。

那時他的兩個女兒都進了大學，妻子也常跟著他去台灣住上一段時間。他每兩三個月總要回美開會，也會利用機會，約佩姬吃頓午餐。有次他回美開會約佩姬吃飯，一個鐘頭前忽打電話取消，佩姬想跟他多說兩句話，他說回來很忙，二話不說掛了電話。之後她再打電話給他，他不但不接也不回。

佩姬知道，他每次回來起碼要待兩星期以上，日盼夜盼，希望能見他一面，但始終無消無息。直到他回到台灣，才發簡訊來跟佩姬道歉。

2016年秋天，佩姬父親過世，回台奔喪，剛到台灣便與他聯絡。適巧他妻子回美國了，他約她去他住處見面。他在新店買了棟豪宅，社區環境清幽，公寓大樓設施完善。他非常高興地迎接佩姬，兩人久別重逢，恩愛纏綿不盡。那時佩姬的兒女都進了大學，家中沒有牽掛，她特地請了一個月的假待在台灣，以便從容地幫母親料理父親後事。

喪禮後，兩個弟弟匆匆回美國了。她再跟他聯絡，不想他冷冷地說：「我太太回來了，你不要再打電話來，她知道了會不高興。」話落關機，非常絕情。（九）