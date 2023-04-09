周爸老搶著要去，讓大家很奇怪，從沒有進過菜場的周爸這是轉什麼性子了？周爸笑著說：「我是目前家裡唯一的男人，有危險的事情，自然應該我去幹！」

周媽讀懂了那個很艱澀的笑，周爸是放心不下女人和那裡的小男人。這樣出去可以幫他們買日常必需品，也可以捎帶看看他們。

女人千算萬算，沒想到一場疫情 楞把她和周爸變成了牛郎織女。她再有通天本事，也無法逾越這條銀河。

周媽沒有阻止周爸，任意就放行了，同時她也打定了另一個主意。她要讓周盈盈改簽機票提前回美國，她一定要把她的女兒送到最安全的地方去。

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處變不驚的本事大約是周媽與生俱來的。從沒有人教過她，波折在她的生命裡，每一次也都是以全新的面目出現。但是在每一次絕大多數人按正常的眼光都不看好的情況下，她都堅持住了，如有神助，化險為夷。周媽也想，或者這就是命，並不由個人操控。

在醫院的那幾天，周媽把自己的前半生、後半世理了個遍。感受從她的出生到現在過的日子，她心滿意足。她一生關鍵的轉折點也不是憑她的努力，就可以夠得著的，所以她要安於命運。

周媽還意識到生命是最最重要的，尤其在醫院裡看到和聽說的，都是殘酷的生死別離。肺炎的消息傳遍的時候，周爸第一考慮的是保住生意，周媽第一考慮的是保住生命，保住全家人的生命。如果生命沒有了，一切都沒有意義。

周爸滿腦子盤算盈虧多少時，周媽早就想好。大不了一切化為烏有，她幼時那麼窮困，不也是非常快樂嗎？所以她很淡定。淡定如常地安排一家大小的吃喝拉撒，那是她眼裡的一等大事，也在這些事情上，她前所未有地體現了自己的價值。（一四）