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人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

巧佳的麻煩事（二三）

鶴望藍

「請你記得考慮我們免除了房屋檢查這個環節，而且可以在三周內過戶，或許更短的時間。之所以可以這麼迅速，是因為我的買家他們的房貸已在預批階段，馬上就要批准下來啦。你提到的另外一位買家，他可以首付六成，剩下的他一樣要貸款呀，不見得比我們有優勢。」

情急之下，巧佳思想高度集中，也高度冷靜，讓她想到了說服對方的要點。她一定要為海倫贏回這個合同，並不是為了成全什麼，而是出於職業本能。剛才在路上，她已意識到，昨晚沒有如海倫的要求，在西岸時間五點把合同做好，耽誤了半天時間。如果昨晚買賣雙方都簽約，可能就沒有今天早上的事情。

現在海倫沒反應過來，要是晚一點她想起來了，一定會怨巧佳。雖然巧佳並不認為自己有紕漏，可還是不要授人口實，特別是面對海倫這樣難纏的客戶。

不動聲色，巧佳回到餐桌上。朋友見她電話沒停過，倒是擔心他們出來聚餐，耽誤了巧佳的正事。巧佳經歷過太多這樣的時刻，反而放得開，笑著說：「拿不拿得到這個合同，下午三點揭曉，還早呢。我們先好好享用美味，美食當前，怎可辜負！」餐桌上的氣氛瞬間活躍，興致回來了。

海鮮大餐一吃就吃到下午，大家都意猶未盡，留在餐桌上海闊天空地神聊，遲遲不願散去。是呀，相聚的歡樂總是短暫的。天各一方的三對好朋友，馬上又要各奔前程啦！

眼看還有半小時就三點了，巧佳的手機還沒有動靜。窗外波光粼粼的大海以及悠閒綿長的海岸線，與越來越逼近的緊張時刻形成強烈反差，巧佳也開始不淡定。（二三）

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