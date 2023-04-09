今年初，先生剛好有機會調回美國工作。她病後裝注射埠、打白血球針，都靠先生接送。他千不好、萬不好，對她母親依然孝順。這陣子也多虧了他照顧，才能順利治療。她也想藉著生病，跟耿總徹底斷絕往來。我鼓勵她下定決心，別忘了有什麼困難可以找我商量。

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一星期後，我開刀切除右乳。做手術 的前兩天，到醫院做核酸檢測 ，確定沒有染疫，才能進開刀房。上了手術台失去知覺，醒來後已躺在開刀房外的復原病房中。

我在手術後送去化驗的組織，完全找不到癌細胞 ，主治醫生對化療的成功非常滿意。我的心情因此放鬆，不到一個月，感覺身體已恢復得差不多了。

佩姬做完六次化療後，化驗結果發現還有些微殘留的癌細胞。但經過掃描檢查，確定沒有擴散到淋巴，醫生認為完全治癒不成問題。

十月中，佩姬也動了手術。她出院時，我的體力大致恢復，燉了鍋鱸魚湯去看她。

送了魚湯就要離去，她母親卻說：「佩姬知道你要來，請你進來坐坐」。

佩姬半躺在床上，「傷口還痛嗎？」我問。

「吃了止痛藥，不怎麼痛。」

「那就好，好好調養，注意營養，大概兩個星期，傷口就不會痛了。你看姊姊現在還能幫你燉魚湯呢！」

我問耿總跟她還有聯絡嗎？她點點頭，他送過幾次簡訊問候，願她早日康復！不過她在做化療時，曾送簡訊給他，說想吃他做的牛肉麵。他卻說她先生在家，不方便。但她先生上班啊！白天根本不在家。他若有心燉碗牛肉麵，怎樣都能找機會送來。

佩姬說，其實他們交往不到一年，他對她就開始時冷時熱。（八）