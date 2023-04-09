王幼嘉／圖

她很仔細地在刷睫毛膏，試圖將每根睫毛都拉得纖長捲翹。每隔幾秒她便會眨眨眼睛，眼睫毛像蝴蝶似地撲騰著。

「妳不是有事，所以才請掉驗收嗎？」見到她，周常蓉一陣愕然，不由得問道。

「對啊，我等一下要去約會，所以要提前化全妝。」林琪棻答，接著她扭過頭，向周常蓉笑了笑，「好看嗎？」

突然被這麼一問，周常蓉下意識地掃過對方的臉，想給出回應。雖然她看不出這跟平時的林琪棻有什麼差異，但她還是回答：「還不錯。」

林琪棻愉悅地道了謝，放下睫毛膏，而周常蓉遲疑片刻，出聲問道：「那個……我想問妳，主歌的旋律妳是怎麼彈的？」

「妳是說驗收的那首歌嗎？」林琪棻挑起眉，看向周常蓉身後背著的電吉他，「我沒有特別寫譜欸，還是我直接彈給妳聽？」

說完，她果斷地站起身，示意周常蓉將電吉他遞給她。周常蓉很快地就將電吉他從背袋中拿出來，林琪棻則順手抓起從拉鍊間露出來的導線，穿越教室的空座椅，直直走向講台。

只見她毫不猶豫地拔掉麥克風的線，將導線頭插進牆上連接麥克風的插孔。周常蓉心頭一驚，連忙望向窗外，壓低聲音喊道：「妳在幹麼？這樣接會被罵啦！」

「安啦，我試過，不會壞掉啦！」

林琪棻伸手打開電源，並在弦上撥了幾顆音，電吉他的聲音隨即充斥整間教室，外面經過的人都瞧了好幾眼。

周常蓉原本還有些慌亂，但當林琪棻的演奏開始，她想阻止的心便漸漸停歇了。

音樂從林琪棻的手機 流出，隨著拍子，她小幅度地點頭，即興地搭配前奏彈了一小段旋律，而後露出滿足的笑容。

周常蓉怔怔地望向她，她好像忽然變了一個人一樣，又好像什麼都沒變。旋律很自然地從她的手中流瀉而出，就像是這首歌屬於她。

林琪棻站在講台上，一身制服配上一把電吉他，馬尾輕盈地隨著節奏甩動，彈片靈巧地在弦之間跳躍。當歌曲進入高潮，她的眼睛瞇成一條縫，全身的每一個細胞都在笑。

事實上，這首歌的電吉他伴奏並不長這樣，林琪棻在本該空白的地方，加了許多旋律進去，卻不會令人覺得突兀，反而異常亮眼。

聽完整首歌，周常蓉都忘了她們正把導線接在教室的麥克風插孔上，也忘了她本來想確認的是主歌到底有沒有Si。

一時間，偌大的教室裡只有電吉他的聲響，一串串音符從本該只有上課時才能使用的喇叭中傳出，不斷迴盪。

「同學們，請問這是幾度音？」

隔天的音樂課，周常蓉身邊的空位久違地坐了人，但那人並不是林琪棻，而是某個被古芳齊叫來填塞座位的同學──原因就在於教室後面坐成一排的學校老師們。

今天古芳齊上課上得格外有精神，她口沫橫飛地講解大三和弦和小三和弦的差異，手在黑板上的五線譜來回比劃。空調的風吹過所有強撐著精神的學生，有時他們還必須在適當的時機幫忙舉手回答問題。

「叩叩。」驀地，兩聲清脆短促地在門口響起，緊接著是長長的「咿呀」──

林琪棻推開門，所有人都扭過身看她，包括周常蓉和那些來觀課的老師。

隔了幾秒，那些老師的目光才緩緩從林琪棻移向古芳齊，鎖定在她的臉上。古芳齊和藹的面容幾乎有鬆脫的跡象，但她的嘴仍舊打開了。

「林琪棻，妳怎麼現在才來？」她的語氣卡在溫柔和冷硬之間，周圍安靜得彷彿能聽見從冷氣機上滴下來的水聲。

啪嗒。

林琪棻沒有回應，轉身將一張椅子搬進來，讓從門外走進來的班導師能夠坐下。

又多了一雙眼睛。周常蓉坐在離古芳齊最近的位子上，她能看見老師的嘴角以肉眼可見的頻率顫抖著，幾乎快掛不住了。

「如果是去幫忙的話，那很好啊！但老師還是希望妳能回應我，說一下為什麼妳會遲到。」她的語氣離溫柔更近了，但更像是試圖用柔情方式彈奏的命運交響曲。

啪嗒。

「老師也沒有說過，為什麼上學期期末考試那天妳沒有來啊。」

聞言，所有人都愣住了，周常蓉也不例外。

「明明老師叫我們要提前一個月準備，結果努力準備到最後，誰都沒有考到試，大家都只拿到及格分。」林琪棻面帶微笑，語氣平靜無波。她伸手拉了張空椅子坐到教室最後一排，「老師有要跟我們說一下嗎？」

古芳齊的嘴角瞬間落下，就連目光也是，被垂落的長直髮遮擋，沒有人看得見她眼裡寫著什麼情緒。

教室裡只剩下空調運轉的聲音。

林琪棻說的是全班都知道的事實，但從沒有人開口問過，就像今天上課總會有人主動舉手。

周常蓉低下頭，暴風雨將要來臨的預感掐得她喘不過氣，心跳震耳欲聾。（中）