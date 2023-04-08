周爸沒法子回女人那邊去住，小區實行進出業主登記。房主名字是女人的，縱然寶寶再喊「爸爸」，小區保安還是不讓周爸進去。

周媽倒是冷靜，太奶奶和奶奶此刻單獨住都不是好辦法，把老人一道接了過來。小區保安也是攔截，不過因為是別墅區，總共也沒幾家人，保安都認識。

周媽走下車，塞了兩條好菸給保安，說道：「這個時候，我們總不能把年老多病的老人單獨留下，政府不是還要組織人去幫助這些老人家嗎？我們自己的困難自己解決，不給政府添麻煩。若是違反了哪條規定，你讓他們上我家來找我們談，媽媽和奶奶都是確定的直系親屬……」

周媽的話沒說完，保安已經放行。坐在駕駛位的周爸忍不住好一番感嘆：「真是士別三日，當刮目相看。」他從來不知道周媽這般能說會道，周媽在他面前，總是沉默寡言的。周媽料理家的本事更讓他大吃一驚，以前他總覺得家務事都是保母在做的，周媽是不會幹活的，卻忘了周媽也是窮人家的孩子。嫁到他家之後，是因為生活條件的好轉，才逐漸脫離家務事宜的。

周媽把家人一日三餐安排得井井有條，把奶奶和太奶奶都照顧得非常好。相對而言，成天哭天喊地需要幫忙的女人，讓周爸有些厭煩了。已經那麼多的焦心事情，這女人就不能消停點？看來娶妻娶德是有道理的，當年娶周媽也是對的，可以同甘，更可以共苦。周媽平常不太顯眼的優勢在這樣的困境裡是一覽無餘，全家大大小小都看在眼裡。周奶奶更是時不時敲打一下，提醒周爸，惟恐他沒有注意到。

周媽連家裡買菜的事情也是一力承擔、出門都是需要許可證的，一家兩天只可以有一個人出門一次。（一三）