巧佳的麻煩事（二二）

等海倫夫婦簽完字，又是佛羅里達的午夜。

星期六是巧佳留在勞德代爾港的最後一天，同行的三對朋友訂了城中最好的海鮮餐廳，準備吹著海風大快朵頤，算是告別吧。

去餐館的路上，收到對方經紀人喬伊的短信：很抱歉！我們同時收到另一個合同。條件跟你們差不多，但他是六成現金首付。你認為目前這是你們最好和最高的報價嗎？

怎麼殺出了個程咬金來？巧佳意識到，海倫一定沒將所有實情通告自己。一直以來，海倫都說只有她一個人和喬伊在討價還價，沒提到有另一個潛在的對手。

一度，巧佳甚至懷疑是喬伊故弄玄虛，使她們再提高出價，可是懷疑沒有根據。對方的意思很明顯，要漲價。但是提高到什麼價位才合適呢？

急中生智，巧佳回覆：請你們給個書面回覆吧，我們再商議。意思是讓對方出價。這樣做不會先露自己這方的底牌，又不至於第一回合就被否決，還有談下去的餘地。

顧不得海風、海浪的聲音，巧佳打電話給海倫。海倫聽完也慌了，馬上說：「我最多給到二百一十萬，那我要回檢查房子的十天期限。」

巧佳讓她先沉住氣，看看對方的要價再說。這時，海倫承認喬伊提到過一個外州的買家。她沒在意，以為人家說說而已，不見得會有合同遞過來。這符合海倫的邏輯，她一向都認為只有她有錢、只有她在買房子，聰明反被聰明誤！

形勢一下子變得對海倫不利。巧佳也被這一攪，沒了興致，到了餐館，避開人群給喬伊留言。（二二）