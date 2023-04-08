佩姬常遺憾，自己一生沒有好好談過一場戀愛，直到遇見了他。他跟她數落妻子的所有不是，但他說為了當初的承諾、為了兩個女兒，不能離婚。他跟佩姬定下了來世之約，信誓旦旦與她相候黃泉路，來生疼佩姬一世。既然他不能離婚，佩姬也打消了離婚的念頭。好歹她有兒有女，在外人的眼中她還是幸福的。不管怎樣，他暗戀了她七年，終於提起勇氣對她表白。他的癡情讓佩姬陷入情網，無可自拔。

說實在的，他雖長得方頭大耳、雙眼炯炯有神，但大鼻闊嘴談不上英俊，身高不過一七三，也談不上瀟灑，佩姬卻對他非常著迷。當佩姬形容他的長相時，我恍然認出了這個大渣男，他怎麼又犯到了我的手上。佩姬是我知道被他欺騙的第三個女人了！

佩姬問我，為什麼會得乳癌，我的家族有癌病史嗎？

我家沒有癌病史！但我猜想，跟我念研究所時做的生物實驗有關。我原是攻讀營養學，研究肝癌與脂肪攝取的關係。為做實驗，餵老鼠吃有毒食物，讓老鼠得癌症 。當年跟我一起做實驗的師姊妹，陸續聽到她們得癌症，雖都吃了苦頭，但都治癒了，如今也輪到了我身上。

當年我們在實驗室做老鼠實驗，穿實驗衣，包頭蒙面戴口罩 ，防護雖然做得十足，可能仍接觸到致癌 物質，潛伏了四十年，到現在終於發作，可能就是原因吧！若硬要扯上因果論，當年殺老鼠做實驗，老鼠報仇一個也沒放過。其實我們攻讀學位，做實驗殺生是不得已，居然也逃不了報應嗎！

佩姬認為她的因，就是這場不倫戀。她很痛苦，在交往五年後，她曾經想分手，但他不肯放手，一拖快十年了。（七）