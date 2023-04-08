王幼嘉／圖

音樂教室裡，所有塑膠桌椅都被摺疊起來，堆在教室後面。幾十個高一學妹們肩並肩坐在大理石地板上，抱著自己的電吉他，低垂著頭。

空氣悶熱而黏膩，不時有別人的嬉鬧聲從外面的操場上傳來，但教室裡悄無聲息。

「沒有人自願的話，就照班級順序吧，我看看……一忠的周常蓉，妳先。」李盈柔清亮的聲音劃破了寂靜，她雙腿交叉，慵懶地坐在教室中唯一一張木椅上。

被點到名的周常蓉抿著唇站起身，拿起電吉他，小心翼翼地越過坐在地板上的其他人，盡可能每一步都踮在空隙上。

眾人的視線順著她的步履，慢慢從地板挪到她的身上。

好不容易走到講台邊，周常蓉彎身將導線拾起，就在她準備將其插入音箱上的插孔時，她的動作凝滯了一下，腦中出現學姊教的音箱使用步驟──即使她在家總是怎樣方便就怎樣做──與此同時，她感到了些微的彆扭。

「沒關係，妳可以慢慢來。」李盈柔將手肘撐在膝蓋上，托腮看著她。

「謝謝學姊。」周常蓉反射性地如此回答，但她的後頸浮起了一層雞皮疙瘩，身體自動加快準備的速度。

等到所有設備都調整完畢，她站到講台上，深吸一口氣，撥開音箱的電源鍵。

「嗡──」細細的運轉聲響起，幾十雙眼睛全盯著周常蓉看，眨都不眨。但她們看的似乎不是她，而是待會兒就要站在同一個位置的自己。

「開始吧。」李盈柔開口，在一側待命的學妹立刻抬手播放音樂。輕快的節奏一下，周常蓉渾身的肌肉 瞬間繃緊。

隨著拍子的起落，她的呼吸愈來愈急促，汗水滑落脖頸……但一進主歌，她緊掐彈片的手依然憑著肌肉記憶，劃下第一顆音。

有第一顆就有第二顆、第三顆……旋律這種東西不就是這樣嗎？

周常蓉慢慢放鬆下來，一板一眼地完成了驗收。

一曲終了，有一個人正要拍手，「啪」的一聲，跟李盈柔的聲音剛好在同一秒出現。

「嗯，妳彈得還不錯，大部分的音妳都有顧到，和弦也是。」她斜眼看了拍手的學妹一眼，沒打算說什麼話，但那人立刻縮起了舉起的雙手，不再抬頭，「只有一個地方妳要注意。」

周常蓉扭頭看向她，在無聲的共鳴之中，李盈柔臉上的每一分神情都是那麼的清晰，凝神思索、抬眸、唇瓣蠕動……

「主歌的單音妳都少彈一顆音，是So-Re-Si Do，妳都只有彈So-Re-Do。」

她本欲起身示範，但身子才剛動，她便打消了主意，轉而向身側的學妹說：「幫我放一下那一段。」

音樂聲再次在教室中響起，那是每個晚上周常蓉抓著手機 ，聽了無數遍的段落。但她從來沒有一次聽到學姊說的那顆Si──這一次也沒有。

「有聽到嗎？」李盈柔問，周常蓉遲疑了一會兒，沒有回應，但其他人都點了點頭。

李盈柔很有耐心地讓播音樂的人又播了一次，主唱和所有樂器的聲音都疊在一起，要從中抓出電吉他的低頻旋律並不容易。但周常蓉在連日來的練習下，能夠很清楚地分辨出電吉他的聲響，可她惟獨聽不見學姊說的那顆音。

是被其他同頻率的樂器聲音蓋住了嗎？還是她聽太多遍，聽到耳朵變遲鈍了？周常蓉想。

「有嗎？」學姊又問了一遍，所有坐在地板上的學妹們再次點了點頭，沒什麼表情。

周常蓉此刻的四肢比剛才彈奏時還要僵硬，她想皺眉或者是搖頭，但她感覺到自己的下巴先動了動。

「雖然不是什麼大問題，但妳明天放學再來驗收一次給我聽吧！只要加上那顆音，就算通過了。」李盈柔擺了擺手，本打算放周常蓉回去。但她的腦海中突然閃過了一個人，於是她「啊」了一聲。

「對了，如果妳抓不準那顆音到底在哪一拍上的話，妳可以去問林琪棻。我記得妳們同班對吧？」李盈柔的語氣隱隱上揚，「雖然她今天請假，還沒驗收，但我記得她之前上課的時候，都表現得很好。」

林琪棻？周常蓉沒有想過會在此時聽到這個名字，那是與她座號相鄰的人，也是她音樂課的同桌──如果座位總是空的，也能稱作同桌的話。

周常蓉分神地回到原本的位子上，與下一個走上台的人擦肩而過。

之後每一個上台的人都彈了那顆音，有人節拍不穩，顯然是臨時才將音符塞進去，也有人表現得滴水不漏。

周常蓉全程盯著地板，音樂響了一遍又一遍，她的眉頭也遲來地皺了起來。

等所有人都驗收完畢，周常蓉回到班上的時候，已經五點半了。

原本她以為教室裡會空蕩蕩的，沒想到還有一個人坐在門邊。

「嗯？嗨。」林琪棻從立在桌上的鏡子中，瞧見了周常蓉的身影。她隨口打了聲招呼，手上的動作卻沒有停下。（上）