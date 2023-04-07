周爸是有思想準備的，這次可以如此順利安頓好兩邊，對周爸來說，算得上驚喜。他挑了兩個上好的翡翠鐲子，準備春節送給周媽和女人，算是兩邊都安撫一下吧。

人算不如天算，臨近春節，武漢 突然封城 ，然後全國各地禁止各類娛樂聚餐活動，讓這一切成了泡影。最初也有小道消息說肺炎的事情，周圍有人感冒咳嗽，大家還會開玩笑：「你不會是去過武漢吧？」但心裡還真沒人把這個當回事。想想當年SARS那麼可怕的傳染病，不也是幾個月就無影無蹤了。現在過了十幾年，醫療更發達了，應該不用太擔心的。

周媽才從醫院出來，想著自己抵抗力弱，家裡周奶奶、太奶奶都是老人，就跑去買了幾箱口罩 。這些年她買東西都習慣了大手筆，用不了送廠子裡的員工，還是籠絡人心的好路子。

搬回來時，周爸嚇了一跳：「這員工大會，你準備每人都發口罩嗎？」

沒想到口罩還真成了暢銷緊俏年貨。只是周家，因為周媽的高瞻遠矚，沒有必要加入搶口罩大戰。但一系列因為封城產生的連鎖反應，讓他們叫苦不疊。周爸遭受當頭一棒，遊樂城無法如期開放。除了延期，再求銀行通融，別無他法，只好自我安慰，沒準一切復原之後，會有報復性消費發生，可以賺個盆滿缽滿。

這還只是預計的錢沒到手，度假村那邊是到手的錢也飛了。全部預訂被迫取消，最旺的季節變成了最淡的季節。反而是服裝廠這邊的損失最小，本來就是員工的慣例春節假期。

周爸焦頭爛額，應對得惶惶然，那個落差和巨變是周爸做生意以來的第一遭。

家裡更是亂了套，保母們本來暫且回家放假幾天，結果不讓隨便出行，都回不來了。（一二）