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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

巧佳的麻煩事（二一）

鶴望藍

可是想想，海倫不是聽勸的人。一直以來，待人處事哪裡在乎過任何人？

「我跟他們講好了，兩百萬。我們不做房屋檢查，三個星期過戶。」海倫繼續說。

不做房屋檢查，巧佳倒是省心了。鑑於上一次檢查時海倫的表現，巧佳不願意再重複這樣的經歷。這不正中下懷嗎？可她還是負責任地提醒她：「你知道放棄檢查房子的權力，合同一旦簽訂，你沒有機會反悔哦。」

「我知道。還有，屋子裡的所有家具，裡裡外外都留下來。」

聽明白了，海倫用免去檢查和快速過戶來壓價，價格還包括了原本房子裡的家具。巧佳相信，她一定當面問了人家很多問題，對房子也是看了又看，心裡有數，才會這麼壓價。她不是管這叫「查房子」嗎？那就當她查過了吧。省略了房屋檢查的時間，自然可以縮短過戶時間，因為只剩下貸款這個環節。而且貸款一直在做，只是一直在換新地址，也不算是從頭做起。

想想她的貸款員，可謂不厭其煩。給她做一個貸款，地址換了一個又一個。先是小公寓，眼看要做好了，被叫停。剛剛今天接到通知，換了個大房子。接下來，馬上又要再換下一個。

「我答應今天傍晚五點，給他們合同的。你不用著急，應該是你那裡晚上八點……」巧佳被海倫的話拉回現實。

「晚上八點，我還在外面呀，我沒可能幫你將合同做好。」巧佳很不客氣地打斷海倫，對她這種從來不顧及他人的人，還真不能心軟。也顧不得你高興不高興，就是要說不，不然她就吃定你啦！

海倫第一次語塞，竟然答不上來。可能還從沒在巧佳這裡碰上硬釘子。

生氣歸生氣，那天晚上，巧佳沒在八點把合同做出來，可還是趕出來了。（二一）

貸款

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