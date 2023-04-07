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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

化療癒情傷（六）

子筑

單槍匹馬到他鄉異地求學，佩姬原本非常惶恐，父母也很擔心，這回有了伴，一切問題迎刃而解。吳家非常熱絡，加上少爺用盡心機，佩姬當然被打動了。

婚後，少爺的性格現了原形，好吃懶做，脾氣不好。佩姬有獎學金，他因為從物理系轉電子工程，失去了獎學金，兩人的生活費主要靠佩姬那點收入。佩姬對他越來越厭惡，婚後一年就吃了秤錘鐵了心要離婚。他居然幡然醒悟，改變了許多，婚姻維持了下來。

他到底是轉對了系，畢業後順利找到工作，很快辦到綠卡。佩姬學經濟，找事沒那麼吃香，還是靠他的綠卡庇蔭，才找到工作。這一點很得佩姬父母的讚賞，認為他當初有眼光，斷然放棄獎學金轉系。夫妻有什麼不愉快，母親總認為是佩姬挑剔。

後來買了房子、有了孩子，生活也就這樣過了下來。少爺是理科轉工科，工作並不如意，成天鬧著不想上班，下班回家便無事找碴。真的鬧到要離婚的地步，他又會收斂一陣子。

2008年金融海嘯，他終至被裁員。先生失業後，白天在家睡覺、晚上上網，日夜顛倒，為了怕打擾上班的佩姬、上學的孩子，自己搬去客房住。佩姬在工作上一帆風順，在公司升至資深企劃經理，只好默默擔起養家的責任。

她怕先生失業自卑，抓狂傷害家人，只好百般容忍，不敢再提離婚。可能是心理因素，也可能是生活頹廢，先生那時忽然失去性功能，多年夫妻沒有同房。

賦閒三年，他好不容易在一家華裔開的科技公司找到工作，派到深圳駐廠支援，一做也九年了。他雖找到工作，但貪圖輕鬆，收入不高，家裡的經濟來源主要靠她。

佩姬曾暗暗希望，他在深圳能有什麼外遇，放她自由。沒想到他沒出事，出事的反而是她。（六）

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