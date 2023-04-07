九子／圖

「你已經從我面前走過很多次了，你有話問我吧？」芭芭拉笑說。

「瞞不過奶奶。」班尼坐到芭芭拉對面。

「說吧！」芭芭拉的慈祥，總能緩和別人的畏懼。

「我想問奶奶，能不能讓我採訪一下。」班尼問。

「採訪？」

「嗯！學校的作業。雖然父親沒細說過，我總覺得奶奶經歷非凡。」

「哦？」芭芭拉閉上眼睛想了想，慢慢地說：「一生平凡，才是我最渴望的事。」

「那奶奶不接受我採訪？」班尼有點失望。

「不然你找爺爺吧！」芭芭拉正說著，費南多走了進來。

「班尼！又纏著你奶奶講故事啦？」費南多說。

「爺爺，幫個忙。」班尼向費南多走去。

費南多向芭芭拉眨了眨右眼。一樣的暗號，用了五十年，意思是「有我在，放心」。

大家喜歡以「有事情要解決」或「有計畫必須完成」的理由而見面。其實，大家是為了見面而找事做。

我們似乎是為了討論某些事和做某些事而相見，其實是相反的。所有的事情都是為了讓我們相遇而發生，即使是看似糟糕的事情。

這是人們相遇的方式，不管在哪裡，都是一樣的。

班尼小時候經常在外面打架，他說這是因為他見不得不公平的事。後來，他參加各種遊行 示威，到處遊說別人。

有一天，班尼突然沉默了，經常一個人靜靜坐在陽台上發呆。除了芭芭拉，誰叫他都叫不動。

家裡人有點擔心班尼，但是芭芭拉知道，班尼只是改變了和自己相處的方式。

芭芭拉過世前一年，曾經把班尼喚到她的房間。

「班尼，我以前從來沒對家裡的任何人，提過一個叫勞倫斯的人。我覺得沒有必要說，也沒有人會明白。但是現在，我覺得你也許會明白，至少你能夠靜靜地把故事聽完。」

班尼很迷惑，但是在奶奶面前，他總能把心靜下來。

班尼小時候打了架，被父母訓斥一番之後，心裡總還有怒火。但是到了奶奶身邊，他就不再生氣了。

芭芭拉開始給班尼講述勞倫斯的故事。

「我在聯合國 工作時，認識了你爺爺。當時，他是西班牙語導遊，我是德語導遊。」

「哦！」班尼很感興趣。

「那時候，我還是勞倫斯。」

「勞倫斯？」班尼露出迷惑的表情。

「是的。就連我自己，有時候都感到不可思議。」

班尼想問點什麼，卻想不出來能問什麼。

芭芭拉繼續說：「當我告訴你爺爺關於芭芭拉的祕密時，他很能理解。他說，他從小就幫父親守著一個祕密。他是家裡唯一知道這個祕密的人，他眼睜睜看著父親帶著這個祕密離開人世。」

班尼想問那個祕密是什麼，又覺得不重要，繼續沉默著。他一邊感到震驚，一邊感到所有的情緒都在奶奶的溫柔中，融化成純純的愛。

「費南多和勞倫斯在一起很快樂，費南多和芭芭拉在一起也很快樂。可是勞倫斯成為芭芭拉之後，是從憂鬱谷到歡樂園的區別。」

班尼覺得自己懂了，頻頻點頭。

「有一天，費南多把芭芭拉介紹給他的孩子們。他有一個兒子和一個女兒。」芭芭拉望著班尼，好像看到熟悉的畫面，因為班尼長得很像費南多的女兒。

「我媽媽和舅舅。」班尼的眼睛亮了起來。

「是的。」芭芭拉點點頭。

那一年聖誕節前夕，芭芭拉帶著班尼，去參觀紐約的聯合國總部大樓。

兩人路過庭院，班尼看到了那個槍管被扭轉的手槍雕塑 。

「這是一把永遠不能開火的槍；總有一天，世界將不再有槍枝。」芭芭拉說，「歷史上的每一次毀滅行動，都被修復的努力抵消，每一次瘋狂喊叫，都在鎮定的援助中化為寂靜。」

那天由於假日的緣故，安理會會議廳是開放參觀的。班尼在新聞節目裡看到過許多次，進行過各種激烈演說和討論的會議廳，現在空蕩蕩、靜悄悄。

「這就是和平的樣子吧？」班尼說著，感覺到奶奶溫暖的目光看著他。

「真正的和平不是停火休戰，也不是互不干涉或保持距離，甚至不是避免衝突或化解糾紛。真正的和平到來之日，我們將不再需要聯合國。真正的和平到來之時，沒有國，只有家。」

「沒有勞倫斯和芭芭拉的區別。沒有不同的班尼。」班尼喃喃說道。

新年過後，芭芭拉辭世了，慈祥的臉上掛著永久的微笑。（下）