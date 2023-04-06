巧佳的麻煩事（二○）

海倫也仔細研究過房子的照片，知道廚房不適合中國人的家庭，搬進去一定要改裝。所以當初就沒在看房子的名單上。

星期五是隔壁房子的開放日，海倫閒不住，計畫過去看看。因為是開放日，賣方的經紀人會在房子等人來參觀。所以巧佳不在，海倫也可以進去看房子。她把這稱做「查房子」。巧佳覺得滑稽可笑，她又不是有執照的檢查員，海倫太把自己當回事啦！

海倫就是這種不折騰不甘心的人。巧佳估計她一定會順道走去隔壁，打探剛簽下合同的房子，已經警告她，不能在沒有經紀人陪同下去打攪賣方，雖然賣方一直就在屋裡。美國是尊重隱私 的國家，已經惹過一場風波，好不容易擺平了，巧佳不想再為海倫收拾爛攤子。

巧佳敏感地覺察到，海倫並無心付保證金，就是想拖過這個星期五。馬上就是周末了，不是工作日，大家都不上班，沒有理由追著她付保證金。之所以拖著，應該是想看過隔壁房子再說。

手裡有一個有效的買賣合同，還想著另一家。這是吃著碗裡看著鍋裡，吃相太難看了吧！從業以來，還真沒遇見玩得這麼沒底線的買家。巧佳很是鄙夷，早就沒把她看作朋友。海倫在她眼中，不過是一個自以為是的暴發戶。

如果不是買房子，巧佳也不知道自己這位「從前的朋友」，竟是如此德行。利益當前，最是考驗人性。

就在去旅館 途中，巧佳的電話響了。

是海倫，她說：「我要買隔壁的房子，這裡的景觀太漂亮啦！」

巧佳沒說話，等著下文。隔壁的房子大，地也大，開價兩百三十萬。本來巧佳還想勸海倫別想了，你能把價錢講得下來嗎？人家的價值在那裡。（二○）