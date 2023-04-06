在他出國前幾天，他們母子邀請佩姬母女到大三元吃午飯。餐後兩位母親逛街購物，他們去看了場電影 。他在家是么兒獨子，自小書讀得不錯，在母姊羽翼下長大，是個不知天高地厚的懶少爺。當完兩年預官後，為準備考托福出國，竟一年賦閒在家。他的理由是讀了一輩子的書，再加上服役辛苦，這一年當然要好好休息。佩姬與他言語極不投機，又因他出國在即，日後不可能繼續交往，也就虛應故事。

次年佩姬申請好學校，即將出國雖然興奮，離鄉背井心情難免忐忑。五月中，意外地吳阿姨帶著兒子來看她，恭喜她順利申請到學校，並送了她一個紅包祝賀。原來懶少爺利用暑假回國度假，三個半月的暑假，他居然回家享福，不留在學校做研究或打工，佩姬直覺這樣的人實在沒什麼出息。

誰知他一回來，就對佩姬展開猛烈追求，每天在佩姬公司樓下等她下班，陪她搭公車回家，送她到巷口。母親知道，常要他留下便飯，他幫著母親洗碗、掃地，異常殷勤。方家把他當成龍快婿，尤其是母親極力撮合。最意想不到的是，他早就打探出佩姬將去哪一所學校，居然已申請轉學。

七月初，吳阿姨夫妻帶著兒子，到她家來提親。他們帶來四色禮物，為佩姬打了金鐲、金項鍊。既然兩人去同一所學校，不如在出國前完婚，也好互相照應。父母欣然同意，馬上看黃曆挑日子，還有一個半月的時間，足夠做準備。佩姬在一旁，幾乎沒有拒絕的機會與理由。

當晚吳家請佩姬全家到飯店晚宴，特地接了她的祖父母來會親。吳少爺當天表現特別好，祖父母對他有很好的印象，佩姬的大弟與小弟也非常喜歡他，這門親事就這樣糊里糊塗定了下來。（五）