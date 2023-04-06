九子／圖

「在我家，後者是更邪惡的事情吧！」帕波羅搖搖頭，彷彿他自己也不明白。

丹娜是帕波羅舞會裡的好朋友，但是他們從來沒有在舞會外相見。

丹娜是少數獨自去參加舞會而得到丈夫支持的已婚女士。有些和她跳舞的男士，都以為她是偷跑出來的。得知她並沒有對丈夫隱瞞的時候，都表示驚訝，並且表示不會讓自己的妻子獨自去跳舞。

「所以我嫁給了丹尼，沒嫁給你呀！」丹娜嘻嘻笑道。

丹尼追求丹娜的時候，曾問她：「親愛的，你一直很辛苦，從小幫家裡賺錢、照顧弟妹，你有沒有關於自己的願望想要實現的？」

丹娜想想說：「我想學探戈。」

於是，丹尼天天送丹娜去上課，下班後去接她回家。夫妻兩人關係非常好。

丹娜開始參加舞會之後，丹尼見她非常快樂，自己也很開心。丹娜在舞會裡認識的朋友，丹尼也都當自己的朋友看待。

丹娜和帕波羅的交流一直停留在舞會裡，直到有一天，帕波羅問她：「你先生不是精神科醫生嗎？我女兒最近出了車禍 ，有點後遺症，希望能看精神科醫生，或許能有幫助。」

丹娜把丹尼的電話號碼給了帕波羅。不久，帕波羅的女兒去丹尼的醫院找丹尼，得到有效的治療。帕波羅一家都很感激丹尼。

又過了不久，帕波羅和他妻子慶祝銀婚，他女兒讓他邀請他的「醫生朋友和妻子」，到家裡一起慶祝。帕波羅的朋友其實是丹娜，但她卻成了「朋友」的「妻子」。

過幾天，帕波羅交給丹娜一個信封，上面寫著：「給馬提內醫生和夫人」.

「我是那個『夫人』吧？」丹娜露出尷尬的表情。

「你們會來吧？」帕波羅露出無奈的表情。

「不行啦！我們怎麼能和你的家人同桌共餐，當著他們的面說謊呢？如果他們問起賭場的事呢？丹尼根本沒去過賭場。」

「你就說他虧了很多錢，所以從來不提嘛！」

有了第一個謊言，就會有越來越多的謊言。

丹娜和丹尼並不想出席宴會，但是在帕波羅一家的堅持下，他們還是答應了。丹娜和丹尼都很緊張，可是丹娜更緊張，因為她必須假裝自己是第一次見到帕波羅。

「很高興認識你。」丹娜笑得很生硬。

帕波羅倒是顯得很自然。他掩飾了這麼長時間，丹娜並不是第一個和他一起偽裝的人。

宴會之後，丹娜和帕波羅繼續在舞會見面和跳舞，直到全世界的人都因為傳染病爆發而待在家裡。

丹娜和帕波羅見不了面，反而是從丹尼和帕波羅的電話問候中，了解她朋友的狀況。帕波羅的健康開始惡化，丹娜想見他，但是必須通過丹尼，再次以丹尼妻子的身分出現。

丹尼帶著丹娜探望帕波羅的那一天，帕波羅的妻子和三個孩子都在場。

帕波羅有一個兒子叫費南多，家裡只有他知道帕波羅去跳舞的事情，並且知道來探望帕波羅的其實先是「他的探戈朋友丹娜和他丈夫」，才是「他的醫生朋友丹尼和他妻子」。他望著丹娜，眼裡帶著沉重與憂傷。

不過這些都不重要了。

帕波羅看著丹尼和丹娜說：「很高興你們來看我。我以為我們不會再見面了。」然後他悄悄對丹娜說：「你要好好活著，繼續跳舞。」

丹娜拉拉丹尼的袖子，表示想趕快離開帕波羅家。一走出房子，丹娜就忍不住大哭起來。她知道帕波羅會在家人可能聽到他說話的情況下提起跳舞，是因為他已經快要辭世，即使被發現，，也不在乎了。

帕波羅終於在他的反對下，被家人送進醫院。他知道自己進了醫院，就不會再出來。

丹娜沒有隨丹尼出席葬禮，因為她實在無法在帕波羅家人的面前，繼續隱藏越來越劇烈的情感。

然而，帕波羅不必再隱瞞了。他已經卸下人間的裝扮，成為來去自由的天使 。

丹娜每次去舞會，還是會不自禁地望向帕波羅經常坐的位子。當她聽到曾經和帕波羅跳過的曲子，總會想起他。

3 芭芭拉

「班尼？」芭芭拉閉著眼睛躺在搖椅上，呼喚她的孫子。

「是的，奶奶。」班尼雖然盡量放輕腳步，還是逃不過芭芭拉敏銳的耳朵。

「過來，聊聊天。」芭芭拉從搖椅上站起來，挪到沙發上坐下。

「聊什麼？」班尼一邊走過來，一邊問，有些躊躇。（中）