周爸笑得很開心，他第一次覺得女兒除了貼心，還很善解人意。那女人也確實能力不錯，可以翻手為雲，覆手為雨。為了給足周媽面子，也為了這事情不再生變，周爸決定請周盈盈奶奶再出來穩固局面。

周媽出院的日子，周盈盈和爸爸、奶奶一道來接。回到家裡，大家不約而同看到客廳裡堆放著周媽住院這些日子，在網上訂的幾個大箱子。周奶奶知道是周媽故意叫保母擺那，刺激周爸的。周爸也看到了，一臉的尷尬。

周奶奶掃了一眼沒有表情的周媽，吩咐保母：「這箱子又大又笨，也不好看，還顯廉價，退了吧！」轉頭對著周媽，「我那裡有人家送的幾只LV箱子，你需要我讓司機送過來！」

周媽笑著點點頭，她真有些累了。前段時間沒日沒夜地忙前忙後，指望壽宴上把這口氣爭過來。沒想卻是給了別人登台的機會，反倒自己顏面掃地。還好那天頭暈得及時，不然今天都還是別人飯後的笑談。周媽決定見好就收，自己的身體已經不了幾番折騰了。

周媽想得很清楚，真的結束這段婚姻，哪裡有幸福可言？且不說愛周爸已是習慣，離婚後，自己的選擇還有多少？和自己條件相當的，大約眼光都瞄在下一代了。那些為錢而來的，自己有勇氣選擇嗎？這些年家裡的財富每年翻幾番上漲，周媽是沒什麼功勞的，除了拿著家裡的錢買了幾套房子，房子升值了。但周媽沒有讓錢生錢的本事，公司裡資本的運作她也不懂。

周爸若是耍心眼，自己估計也分不到什麼；就是分給了自己現錢，她也不知道怎麼打理。女兒還未嫁人，守著這段婚姻，至少女兒婆家可選擇的門檻要高一些。

左右衡量，雖然都有難言的痛楚，但堅守婚姻的好處還是顯而易見的。（一○）