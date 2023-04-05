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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

巧佳的麻煩事（一九）

鶴望藍

第二天是星期五，郵輪會在早上駛進港口，十二點靠岸。行李都要在十點半前打包好，準備運下船。接下來的時間，巧佳他們是在去下榻酒店的路上。美東的十點半，也就是西岸的早上七點半。巧佳早想過了，不願在路上還一直為海倫的事操心，決定在上岸前處理完。

可是天一亮，巧佳查看手機，什麼短信都沒有。難道海倫這次真的要放棄？不在中午之前回覆，等於放棄，這麼多天的辛苦都付諸東流啦！不過，巧佳被折磨得麻木了，只想這事快點結束，什麼樣的結局都無所謂啦。

一直等到當地時間十點，海倫終於說了句：「早上好！」巧佳馬上電話過去，問清楚她什麼意思。

海倫平平淡淡一句話：「就一百七十二萬吧。」原來他們早商量好了，但她說話的口吻，彷彿是不經意忘了告訴你，一點點歉意都沒有。面對海倫這樣的利己主義者，巧佳已學會不憤怒、不影響心情。

「我現在做好書面回覆發過去。麻煩你和你老公簽一下，馬上給我。我還有三十分鐘，就沒有網路啦。我要在斷網之前回覆對方，這樣購買合同才會生效。」巧佳再次簡單明瞭說道。

三十分鐘，巧佳將一切搞定，對方也收到他們簽署的有效合同。臨走，巧佳通知賣方，到指定的產權公司開好戶，等著買方下保證金；再吩咐海倫：會有人聯繫你，關於怎麼付保證金的事。可是海倫沒接電話，只回了一句：我現在去查房子。

還查房子呢！你以為你是誰？巧佳在心裡輕蔑道。

之前海倫說過，帶風景的房子旁邊還有一家也掛牌在賣，山上的風景應該是大同小異。因為價位高，超出海倫的購買上限。（一九）

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