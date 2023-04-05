他的牛肉麵做得相當道地，一鍋牛肉燉得軟爛香濃，更配了幾道可口小菜。餐畢，他邀她到涼亭賞荷。炎炎夏日，山上卻十分涼爽，兩人坐在亭中喝茶聊天，閒吟唐詩宋詞、偶談古典文學，發現兩人有相同的興趣，相談甚是投緣。山路難開，佩姬不想待太晚，下午四點多便告辭離去。

他送到車邊，張開雙臂，佩姬當尋常禮節，便跟他擁抱了一下。沒想到他趁勢吻了佩姬，一吻之後，兩人都覺不好意思，佩姬匆匆開車離去。

當晚他打電話跟佩姬道歉，說他一時失控吻了她，請她原諒，佩姬當然原諒他。他又邀佩姬次日去吃飯，說親自下廚請她吃飯以謝罪。

次日午餐後，他再度吻了她，又說他當年在獅子園對佩姬一見鍾情，暗戀了她七年。兩人不顧禮教，做了不該做的事，從此萬劫不復。

佩姬出軌，當然不是沒有原因。她與先生鬧離婚多年，遇到他，感情剛好找到了出口。她自幼貌美，聰慧伶俐，大學時走到哪，都圍繞著一群男生。任何場合只要她出現，幫她搬椅子、提東西的大有人在。她向來也很沉醉在眾星拱月的虛榮中，卻因此被人看做是無腦的花瓶，沒交到知心男友。

大學畢業工作了一年，佩姬想出國念書，準備考托福。恰巧母親同事吳阿姨的兒子已辦好留學手續，一個多月後就要出國。母親為他餞行。請他們一家來家中便飯，順便請這位大哥指點佩姬申請學校。

他比佩姬大三歲，國立大學畢業，家境不錯，個子又高，看來品學兼優，一表人才。在佩姬家吃過飯後，三天兩頭往佩姬家跑，母親總留他在家吃飯。他與母親十分投緣，吃完飯主動洗碗，哄得母親開心不已。（四）