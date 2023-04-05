九子／圖

1 勞倫斯

勞倫斯來到美國之前，曾經有一個不同的名字。沒有人能讀出他的名字、沒有人聽說過他來的地方，也沒有人能為他的種族找到合適的標籤。

這個不知道從哪裡來的年輕人，經過多年努力，有了一個看得見、讀得出、摸得著的身分。

勞倫斯在聯合國 工作的時候，遇到了揭開他另一層身分的人。

有一天，勞倫斯收到費南多的邀請，到一家高級餐廳吃飯。兩人坐下之後，勞倫斯發現費南多深情地望著他。

「多謝你的邀請。」勞倫斯說著，靦腆地笑了笑。

「哪裡，我早就想約你出來吃飯，你能接受，我很高興。」費南多說。

「我想我應該現在就對你坦白。」勞倫斯正經地說道。

「嗯，我也這麼想。」費南多以為他們想的是同一件事。

「你想邀請的是一個男人吧？可是我是做為一個女人，接受你的邀請。」勞倫斯說完，等著費南多露出驚訝的表情。

「哦？」費南多沉默了一下。「我沒多想，或者說，我想的和你想的不一樣，但是沒關係。我邀請的就是你，不管你是誰。」然後他呵呵笑了。

「那我就放心了。」勞倫斯覺得，可以放鬆地把自己慢慢介紹給費南多。

「放心？我覺得跟你在一起總是很放心。哈哈，我們可能又在說不同的事情，不過沒關係。」費南多有點不好意思。

「沒有什麼不能說的。」一直很小心的勞倫斯，聽到自己說了這句話而感到吃驚。

「我兩年前離了婚，有兩個孩子，一個男孩和一個女孩，分別是七歲和九歲，都和前妻住一起。」費南多介紹了自己的家庭狀況。

「我十年前來到美國，單身，沒有親人、沒有朋友。這就是我全部的故事。」勞倫斯說。

「哦！比我的簡單多了。」費南多笑笑。

「看起來。」勞倫斯也笑笑。

費南多很小就發現自己被男人吸引。儘管如此，他還是娶妻生子，按照最普通的軌道走著人生。但是走著、走著，最終還是脫了軌。也可以說，一直脫軌的他，終於走回了自己的路。

儘管費南多沒有對他的祕密採取行動，但他妻子並不想繼續與他保持婚姻。妻子覺得費南多過於冷淡，一直懷疑他有情婦。懷疑久了就信以為真，以至於不可避免地提出離婚。

「離婚以後，我第一次感到自由。」費南多說，「我愛我的妻子和孩子，但我很感激她讓我脫離了婚姻。這個婚姻正在朝地獄發展。」

「你喜歡男人？」勞倫斯問道。

「也不是這麼肯定。我不認為『男人』或『女人』這樣的詞彙，能夠描述我們當中的任何一個人。」

「你喜歡我？」

「那是。」

「如果我變成女人，你也喜歡我嗎？」

「怎麼定義女人？」費南多很鎮定地問。

「由我來定啊！」勞倫斯自信地說。

「好吧！」費爾南多想了想，「我不認為會有什麼不同。做為一個人，你對我來說是完全一樣的。」

「我做為一個人，在你眼中是什麼樣子的？」

「溫柔、善良、慷慨、有愛心。」

「你才剛認識我呢！」

「我請你吃飯之前，已經觀察你很長時間了。」

勞倫斯羞澀地低下頭。他不確定費南多的這種觀察，能夠看透幾分。

「但我並不知道你會害羞。」費南多呵呵笑。

其實，勞倫斯也剛發現自己會害羞。

勞倫斯遇到費南多後的某一天，正式成為了芭芭拉。

勞倫斯成為芭芭拉後的某一天，正式嫁給了費南多。這是大家所知道的故事。

費南多為芭芭拉的過去，編了一個故事：芭芭拉來自東歐某小國一個不起眼的小鎮。她在戰爭中失去了所有的家人，獨自來到美國。

沒有人問更多，因為他們都怕勾起戰爭倖存者痛苦的回憶。只有芭芭拉自己知道，這個故事有多少成分是編出來的。

對費南多的家人和朋友來說，勞倫斯從來沒有存在過。他們只知道，費南多遇到了芭芭拉，他和芭芭拉結婚以後，過著幸福的生活。

2 帕波羅

半個世紀以來，帕波羅晚上出門夜歸的時候，都是告訴家人，他去賭場玩了。但他其實是去探戈舞會跳舞了。

「賭博可以，跳舞不行？」丹娜問過帕波羅。（上）