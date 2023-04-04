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川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

盈盈半水間（九）

夏嫿

「這樣其實沒必要的，我根本不想搶她的位置，她何必跑去美國受那份洋罪？要是真和你爸分開，你覺得你媽會幸福嗎？你們可以照舊過你們的好日子，我們就和太奶奶壽宴前一樣生活。」女人的表情很誠懇。

周盈盈難以置信地看了女人一眼，「你說的都是真的嗎？你想跟我談的就是這些？」

「當然，不然你以為談什麼？」女人的口氣彷彿周盈盈是她的至親好友。

周盈盈猶猶疑疑地和女人道別，她忍不住把媽媽和女人做比較。媽媽差的不是相貌，這女人天生風情萬種，一舉一動都風情無限，連眼睛都會說話似的，難怪爸爸會陷進去。但周盈盈並沒有聽女人的話，反而直接驅車去找了爸爸。

周爸猛地抬頭，看見站在面前的女兒，對她此刻來訪有些驚訝：「你媽出事情了？」

周盈盈直截了當：「弟弟的媽媽來找過我！」

周爸心裡罵：這女人是產後憂鬱太嚴重嗎？怎麼到處惹事！聽到周盈盈對她的稱呼是「弟弟的媽媽」，心中倒湧起莫名地溫暖。

「她說希望我們還和太奶奶壽宴前一樣生活，她還說不讓我告訴你！」周盈盈覺得爸爸面前無須隱瞞，卻不知女人希望她做的就是這些。

周爸深呼吸了一口：「告不告訴我都沒有關係，關鍵是你媽怎麼想、怎麼做。其實你媽跟我這麼多年，也挺受委屈的。若是她想好了，覺得有其他的過法她更幸福，我也成全她！」

人在危急時，的確是會急中生智。這個「智」包含表演才能。周爸這些沒打草稿很違心的話，卻很順溜地說出來，連他自己都震驚。

周盈盈想也不想：「我覺得媽媽肯定是不願意去美國的。她英文都不會說，還有髒兮兮的地鐵，她每次坐都尖叫。她是不想等到你們趕她走。」（九）

地鐵

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