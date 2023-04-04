巧佳的麻煩事（一八）

按她的邏輯，她的錢是錢，別人的錢就不是錢。

「你可以不同意的。」巧佳幽幽地說。到了這分上，巧佳真覺得不如就一拍兩散。天天為一口氣僵持著，買賣雙方圍著這份合同糾結不已，日無寧日。上了郵輪 以來，巧佳就沒少被海倫的房子糾纏，每晚都夜深才可以睡下，嚴重缺眠。白天也精神不濟、影響心情，都沒好好玩。旅程快結束了，哪來的好情緒？

海倫對這個價錢明顯不滿，卻不置可否。轉而甩出一個問題，要巧佳去詢問房子的測繪地圖準不準確。巧佳又不是工程師，這超出她的專業範圍。可是客戶提出任何問題，她都要為她想盡辦法找到答案。問完了測繪圖，又問化糞池的位置。

這個時間點，恰是議價正酣的時候，來問這麼技術性的細節，不就明擺著作嗎？對方的經紀人貝絲也是敬業的，有問必答。至於合不合心意，那就不敢包啦，也無從知道。海倫是志在提問，意不在答案，從來也沒有回饋。

問完一輪，時間一點一滴過去，夜已經深了。不只加勒比海半夜三更了，美西時間也很晚了。巧佳不得不把海倫拉回正題：「一百七十二萬元這個價格，你準備怎麼回覆？你有三個選擇：一，拒絕，合同不成立。二，答應，簽合同。三，再出一個你可以接受的價格。」

海倫還是推說，要跟老公商量，而她老公現在正上班呢！那就等於沒答案。

巧佳不等了，跟海倫說好，他們夫妻商量之後，發短信給她，她明天起來看指示做事。因為隔天巧佳早起，可以趁西岸大家都在睡夢中，把做好的文件發出再出門。（一八）