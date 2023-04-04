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夢醒情更深（全文完）

楊秋生

「你昨天沒來？」屠曉玲問。

「沒有呀，昨天是你們的結婚紀念日，我幹麼不識相？」

屠曉玲訥訥地說：「難道真是一場夢？夢得如此真實！」

「十點多的時候，子安幫妳量過體溫，說妳的燒慢慢降下一些。到了下午，就只微燒了，我們想妳隨時可能會醒來。慧英煮了一鍋稀飯，還有一鍋香菇老母雞湯，等著妳醒來，或許可以吃點稀飯或喝點湯。」

屠曉玲慢慢將事情兜起來，夢中夢，想起夢中情境，餘悸猶存，真是一場可怕的夢！

「那我們的結婚紀念日就錯過了？」屠曉玲有些遺憾地說，眼淚又淌了下來。

「等妳好了，我們再補過。」杜子安安慰她說。

「你這次到底是賣什麼關子？」屠曉玲想起杜子安毫無動靜的古怪行為，微慍地問。

「哎呀，都是我的錯，」杜子安連聲道歉，「結婚四十周年是紅寶石婚，病毒會由空氣傳播，傳染速度又這麼快，我想就不要到外頭慶祝了，乾脆買個華麗的紅寶石項鍊送給妳就好了。因為太簡單，怕一下子被妳猜中，所以才故作高深難測之態，沒想到反倒讓妳做了一個相當嚇人的夢。真對不起、對不起。」杜子安不停低頭道歉。

屠曉玲想起烈陽下尋找杜子安的心情、想起圍牆上盛開的凌霄花，雖然是一場噩夢，像走了地獄一遭，卻也讓她真正從夢境中醒過來。

「拉開窗簾吧！」屠曉玲敞開笑靨，對著杜子安和屠志明說，「我有些餓了，我想喝點雞湯，再吃點稀飯呢。」（全文完）

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